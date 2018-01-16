«Шанс есть всегда»: секреты «перекупов» на минских авторынках 19 16.01.2018, 8:28

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Как не прогадать с выбором автомобиля.

«Открою тебе секрет. На авторынке нет машин, которые продают сами владельцы. А если и есть, то реально единицы». Сергей занимается помощью при выборе автомобиля и рассказал auto.tut.by о хитростях и уловках, с которыми можно столкнуться при покупке машины.

Узнать «перекупа»

— Для начала стоит рассказать, как вообще распознать «перекупа» при поисках машины. Как уже говорил, сейчас на рынке попасть на реального владельца можно лишь случайно. Но ведь «перекупы» выставляют машины на продажу и в интернете. Есть приложение для смартфона, «Автобот». Оно показывает, сколько машин было продано с одного номера телефона. Там 14, тут 11. И это притом что «перекупы» часто меняют номера. Вот 20+, больше программа не смогла посчитать. Не удивлюсь, если это за месяц. Есть перекупы, у которых на рынке стоит по 7−8 машин. Подойдешь к машине, позвонишь продавцу. Потом пойдешь через ряд, позвонишь по другой машине — попадешь опять к нему, — объясняет Сергей.

Встречаются объявления с одним автомобилем. С большой вероятностью это продает автомобиль сам владелец. Косвенно на это указывает и то, что на машине в таких объявлениях не скрыты номера. А вот перекупщики чаще всего «замазывают» номерные знаки либо размещают фото машины вообще без номеров.

— Бывает, по телефону продавец уверяет, что машина на белорусских номерах, а приезжаешь — она уже на транзитах. И он начинает рассказывать, что полчаса назад снял с учета, чтобы, мол, быстрее, удобнее было. А есть еще одна примета. Приезжает ко мне клиент, говорит, нашел машину, продает точно сам владелец. Говорю — предложи ему встретиться, посмотреть машину. Уверен, что назначит заправку возле «Жданович». Клиент звонит — и точно. Продавец говорит, что случайно находится возле рынка «Ждановичи» и предлагает встретиться на заправке, — рассказывает Сергей.

На рынке «Ждановичи» есть квадрат, где стоят машины без номеров. Сергей говорит, что, скорее всего, это будут авто на российских «транзитах». Обычно продавцы прячут номера в багажнике. Когда покупатель передает деньги, продавец тут же покидает место сделки. А российские «транзиты» означают необходимость уплаты утильсбора. Кроме того, ты не знаешь, находится ли машина в залоге или розыске.

Не нарваться на криминальное прошлое

Сергей рассказал о популярных способах обмана доверчивых покупателей. Некоторые из этих «фокусов» уже почти стали классикой. Так, до сих пор встречаются случаи, когда под видом машины с двигателем 1,6 литра покупателю подсовывают версию с двигателем 1,4. Поменять крышку на двигателе или шильдики сзади не составляет проблем. А догадаться о недостатке мощности во время короткой пробной поездки не каждый сможет.

— На рынке всегда есть шанс нарваться на автомобиль с криминальным прошлым или с юридическими проблемами. Есть варианты, когда берут машину в аренду или прокат на целый день. Потом воруют транзитные номера, делают под них документы и быстро продают, — говорит Сергей.

Даже если автомобиль на белорусских «транзитах», Сергей советует внимательно изучить документы, чтобы узнать, когда машина была поставлена на учет и когда снята. Может быть, что 20 числа ее поставили на учет, а 22-го сняли. В документах указано, откуда пригнана машина, — вполне может быть, что из РФ. Если машина была пригнана полгода назад, значит, продавцу уже дали добро на снятие с учета. В большинстве случаев никаких проблем не будет, все проверки машина прошла.

Не продавать по копии паспорта

Часто «перекупы» предлагают владельцу продать свою машину по копии паспорта. То есть автомобиль снимается с учета, на него получаются «транзиты». Вы даете «перекупу» копию своего паспорта и документы, он по этим документам может ездить 3 месяца. Когда появится покупатель — машину оформят сразу на него. Удобно, не надо лишний раз ставить-снимать с учета.

— Почему нельзя продавать по копии паспорта? Представьте, напьется такой продавец, поедет пьяный кататься. Собьет, не дай бог, человека. Что он сделает? Просто бросит машину и сбежит. А отвечать будет тот, кто ее продал, он по закону все еще является владельцем средства повышенной опасности. И приедут сотрудники ГАИ потом к тебе. Конечно, такие случаи редкость. Обычно купленная машина загоняется на рынок. Потом, если появляется покупатель, по этой копии паспорта выписывается счет-справка на нового владельца.

Не ведитесь на низкую цену, особенно если автомобиль свежий или новый

Цены на большинство популярных седанов и кроссоверов российского производства в Беларуси и РФ уже сравнялись. Разница если и есть, то совсем небольшая, иногда — в пределах колебания курсов валют. Поэтому когда на рынке продаются новые машины из РФ с ценой на тысячу-две долларов ниже, чем в автосалоне официального дилера, — это повод насторожиться. Обычно продавцы разницу в цене объясняют тем, что они покупают машины в РФ с большими скидками.

— Обычно покупка таких машин связана с риском того, что они могут оказаться с обременением, под банковским залогом. Кто тебе сделает такую скидку на нормальную машину, чтобы она стоила на тысячу-полторы дешевле, чем у официального дилера? — удивляется Сергей.

Уже несколько лет занимаясь подбором авто, Сергей столкнулся с тем, что даже новые или годовалые машины могут быть битыми. Когда цены в российских и белорусских автосалонах не отличаются, это хороший способ заработать, купив автомобиль подешевле. В Минске его приводят в состояние «для продажи» и выставляют на рынке.

— Я буквально недавно смотрел BMW-тройку 2016-го года. Она битая-перебитая, в шпатлевке вся. И ты понимаешь, сколько «убитков», «трупов» продается. А люди еще во что-то верят. Ко мне приходят и говорят: хочу машину 2010 года с пробегом до 100 тысяч. Ну не бывает таких, только если случайно. Мне попадалась машина 2011 года с родным пробегом 247 тысяч. При этом машина в идеале, родной цвет. А до 100 тысяч — не бывает.

До сих пор услуга скручивания пробега остается востребованной. Одометр скручивают даже на «новых» автомобилях. Одна «скрутка», по словам Сергея, стоит 30 рублей. И в день хороший специалист делает 10−20 машин.

— Столько стоит простая коррекция пробега, чтобы на одометре только было видно. Рассчитано на тех, кто не будет ничего проверять, а таких очень много. Современные автомобили пишут пробег в блоки управления, в ключи зажигания. Но уже и с этим справляться научились — на разборках ищут блоки с машин с минимальным пробегом, потом совмещают пробеги в блоке и на одометре, — делится секретами Сергей.

Шанс есть всегда

— Но не стоит демонизировать «перекупов». Через них проходит огромное количество машин, так что всегда есть шанс купить что-то стоящее. Они зачастую перехватывают хорошие машины, приклеивают свой навар и продают. Причем ничего не делая — максимум мойка-химчистка. У этих ребят есть нюх на хорошие машины. Но все равно перед покупкой важно все проверять: документы, состояние машины. И тогда есть шанс купить автомобиль, который прослужит не один год, — рекомендует Сергей.