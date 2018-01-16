Александра Саснович вышла во второй круг «Australian open» 2 16.01.2018, 8:34

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Белоруска выиграла раунд у американской спортсменки.

В первом раунде открытого чемпионата Австралии (призовой фонд — 55 миллионов австралийских долларов) первая ракетка Беларуси Александра Саснович (N56 ВТА) нанесла поражение американке Кристине Макхейл (73). сообщает «Прессбол».

Матч завершился в двух сетах в пользу нашей теннисистки — 6:3, 6:2.

В следующем круге Саснович сыграет с победительницей пары Марьяна Лючич-Барони (28) / Шелби Роджерс.