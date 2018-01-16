Премьер-министр Румынии Михай Тудосе ушел в отставку 16.01.2018, 9:08

Михай Тудосе

Правящая в Румынии Социал-демократическая партия отказала в доверии премьер-министру Михаю Тудосе.

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе в понедельник, 15 января, ушел в отставку после семи месяцев нахождения в должности. На заседании национального исполкома правящей Социал-демократической партии (СДП) ему было отказано в доверии, сообщает Немецкая волна со ссылкой на агентство AFP.

Причиной лишения Тудосе партийной поддержки стал конфликт с председателем СДП, Ливиу Драгней, связанный со скандалом вокруг министра внутренних дел Румынии Кармен Дан. На прошлой неделе Тудосе потребовал отставки главы МВД, обвинив ее во лжи. Однако Дан, близкая соратница Драгни, отказалась подчиниться, и лидер СДП занял ее сторону.

В свою очередь, Тудосе подчеркнул, что он уходит "с высоко поднятой головой". Политик занимал пост премьер-министра Румынии с июня 2017 года.

Драгня не может стать премьером из-за судимости

Несмотря на то, что на парламентских выборах в Румынии победила коалиция из "Альянса либералов и демократов" (АЛДЕ) и СДП, ее лидер Ливиу Драгня не может возглавить правительство из-за судимости. В 2016 году он был приговорен к двум годам условного заключения по делу о махинациях на референдуме.

Предшественник Тудосе на посту премьер-министра Сорин Гриндяну был отстранен от должности через полгода после того, как ее занял. Тогда СДП проголосовала за вотум недоверия выдвинутому ей же премьеру, объяснив свое решение неэффективной работой правительства.