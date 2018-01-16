В Клинцах на переезде поезд «Брянск — Гомель» раздавил КамАЗ 16.01.2018, 9:11

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Происшествие случилось поздно вечером 14 января.

14 января около половины двенадцатого ночи на железнодорожном переезде в Клинцах автомобиль «КамАЗ» столкнулся с грузовым поездом «Брянск — Гомель».

Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области РФ. На месте происшествия работали полицейские, медики и спасатели.

Всего было привлечено 15 человек и восемь единиц техники. Информация о пострадавших не сообщается.

Задержки в движении поездов не было.