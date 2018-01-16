История о неудавшемся отдыхе в белорусском санатории 15 16.01.2018, 9:27

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Чудо, что женщина не убилась во время отдыха в санатории «Росинка».

После Нового года Наталья решила сделать подарок себе и своей дочери — купила путевку в белорусский санаторий, чтобы отдохнуть от работы, а заодно и оздоровиться. Отдых от суетных дел действительно получился, но не в санатории, а в больнице, куда женщину с многочисленными ушибами доставили в день долгожданного заселения. «Вместо того чтобы оздоровиться, я получила много увечий», — вздыхает Наталья и рассказывает «Онлайнеру», как все произошло.

«Делаю шаг — и проваливаюсь в подвал с приличной высоты»

Речь идет о детском санатории «Росинка», который находится в городе Миоры Витебской области. Наталья с 10-летней дочерью направилась туда 10 января.

— Приехали туда утром, часов в полседьмого. Там была неимоверная темень, я взяла у ребенка телефон, чтобы подсветить дорогу. Позвонила знакомому, который отдыхал здесь, и он мне объяснил, куда и в какой корпус идти. В одном из зданий сработали датчики движения, включился свет, я оставила ребенка с чемоданами на диване на первом этаже, а сама пошла регистрироваться, — вспоминает она.

Опять темень, иду, ничего не вижу. Рядом шла женщина и тоже освещала фонариком территорию. В медпункте мне сказали, что зарегистрироваться можно только в полдевятого. Вернулась к дочери, она спала. Я подумала, может, к восьми часам уже кто-то приедет в администрацию, надеялась заехать в санаторий пораньше, чтобы положить ребенка спать. Телефон с фонариком оставила с ней и опять вышла на улицу.

На одном из зданий на белом фоне зелеными буквами написано: администрация. В здании — две двери, одна из них была настежь открыта. На дверях не было табличек. Темно, ничего не видно, но если дверь открыта, значит, это вход — так бы все подумали. Я подумала: наверное, нужно сделать шаг, чтобы опять сработал датчик движения. Делаю шаг — и проваливаюсь в подвал с приличной высоты. Оказывается, кто-то не закрыл подсобное помещение... Повторюсь, это было в кромешной темноте.

По словам Натальи, после падения она кое-как в состоянии аффекта выбралась на улицу:

— Сразу поняла, что одного зуба нет, два шатаются, сильно течет кровь. Забежала к дочке, крикнула ей: сиди здесь. Сама побежала в медпункт, там мне оказали первую медицинскую помощь. Я вызвала милицию, они все зафиксировали.

Сейчас лежу в больнице в Миорах. В результате: один зуб вылетел сразу, еще 3 передних зуба закреплены шиной (не факт, что они останутся на своих местах), сотрясение мозга и многочисленные ссадины и ушибы по всему телу... Лицо отекшее и все в синяках... Предстоит долгое, трудное и дорогостоящее лечение (мы все в курсе стоимости услуг качественной стоматологии, да и остальные травмы без следа не проходят).

Наталья говорит, что санаторий предложил ей компенсацию $300, но за эти деньги она вряд ли вылечится, реабилитируется и вернет красивую улыбку:

— Считаю необходимым привлечь внимание общественности к данному случаю хотя бы потому, что это санаторий, куда едут люди со всей республики и не только. Оставлять открытыми двери в неосвещенные подвальные помещения — это по меньшей мере халатность. Это чудо, что я не убилась и со мной не было ребенка. Техника безопасности не соблюдена по трем пунктам: не было света, двери не были обозначены, дверь в подвал была открыта. Вот так начался долгожданный отдых… Вместо того чтобы оздоровиться, я получила много увечий.

Директор санатория: «Почему человек пошел в темноту? Ничего пояснять не буду, пока идет разбирательство»

Директор санатория «Росинка» Юрий Баранов придерживается позиции: сперва надо дождаться завершения следствия, а уже потом оценивать ситуацию.

— Подвальное помещение действительно было не закрыто, но освещение работало, —прокомментировал Onliner.by руководитель санатория. — Сейчас идет разбирательство, работает милиция, Следственный комитет. Этот случай никто заминать не собирается.

— Что насчет компенсации?

— Этот разговор будет уже после разбирательства правоохранительных органов. Сейчас по этому поводу я ничего пояснять не могу.

— Но ведь деньги на лечение нужны сейчас.

— У меня тогда вопрос встречный: почему человек пошел в темноту? Еще раз: ничего пояснять не буду, пока идет разбирательство.

— Так какова позиция санатория?

— Я ничего комментировать не буду.

Юрист: можно требовать полного возмещения вреда

Ситуацию прокомментировал юрист Сергей Зикрацкий:

— Гражданский кодекс в этом случае предусматривает возможность требовать полное возмещение вреда. В соответствии со статьей 933 Гражданского кодекса Республики Беларусь лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что вред причинен не по его вине.

Проверка, которую в данный момент проводят правоохранительные органы, должна будет установить, кто виноват в том, что дверь в подвал не была закрыта, а также было ли включено освещение. Однако для героини публикации личность виновного принципиального значения иметь не должна, поскольку за вред, причиненный своими сотрудниками, в любом случае ответственность будет нести сам санаторий.

Но если виновный, вероятнее всего, будет определен в рамках проводимой правоохранительными органами проверки, то размер вреда необходимо будет доказать самой героине публикации. Под размером вреда будут пониматься расходы на лечение (в случае если они будут признаны необходимыми в данном случае) и лекарства. Поэтому рекомендую в этой ситуации собирать все заключения врачей для обоснования необходимости лечения, а также чеки на приобретаемые лекарства и оказываемые медицинские услуги.

Поскольку пребывание в санатории сорвалось из-за нахождения Натальи в больнице, она также может требовать возврата средств, потраченных на путевку.

Кроме требования о возмещении причиненного вреда и возврата средств за путевку, девушка вправе требовать дополнительно компенсацию морального вреда. Размер компенсации морального вреда законодательством не установлен, он определяется самим потерпевшим, а в случае недостижения согласия с причинителем вреда — судом исходя из понесенных физических и нравственных страданий, степени вины причинителя вреда, требований разумности и справедливости.