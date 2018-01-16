«Левада-Центр» засекретит результаты своих предвыборных опросов в РФ 16.01.2018, 10:23

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Организация признана в России иностранным агентом.

Одна из крупнейших социологических служб России "Левада-Центр" не будет публиковать данные опросов о президентских выборах из-за того, что внесена в список иностранных агентов. Об этом сообщил газете "Ведомости" директор центра Лев Гудков.

Он пояснил, что сами опросы проводиться будут, но их результаты центр перестал публиковать после старта предвыборной кампании. В последний раз результаты таких исследований публиковались 13 декабря прошлого года. Одно из них касалось прогнозируемой явки избирателей, другое - рейтинга кандидатов.

Отказ "Левада-Центра" от публикации данных связан с тем, что во время думских выборов 2016 года организация была признана иностранным агентом. По избирательному законодательству такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах. В противном случае им грозят штрафы и даже закрытие, пояснил Гудков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу "Ведомостей" прокомментировать отношение Кремля к отсутствию на выборах опросов "Левада-Центра", сообщил лишь, что для анализа электоральных данных "используются данные существующих центров".

Источник газеты, близкий к администрации президента, уточнил, что опросы во время выборов для АП делают ФОМ и ВЦИОМ. Издание отмечает, что иногда расхождения между ВЦИОМом и "Левада-Центром" бывают весьма заметными.

Закон об иностранных агентах принят в России в 2012 году и вступил в силу в ноябре того же года. По нему иностранным агентом могут признать любую некоммерческую организацию, которая получает деньги из-за рубежа и при этом занимается политической деятельностью.

"Левада-Центр" попал в список иностранных агентов в сентябре 2016 года формально из-за того, что он получает средства на исследования, в частности, из-за рубежа. Признание организации иноагентом последовало, как писал РБК, после внеплановой проверки ее документов, которую организовали по заявлению движения "Антимайдан", и высказываний Гудкова о "мафиозной власти" в России. В марте 2017 года Мосгорсуд признал решение Минюста законным.

Осенью 2017 года в России были приняты дополнительные поправки, позволяющие признавать иностранными агентами СМИ, финансируемые из-за рубежа.

12 января 2018 года депутаты Госдумы одобрили в первом чтении поправки, которые позволяют признавать иностранными агентами физических лиц (блогеров) и обязывают всех, кто перепечатывает их материалы, соответствующим образом их маркировать, а также дают право Роскомнадзору блокировать публикации в случае нарушения закона.

Выборы президента России пройдут 18 марта.