Цены на сахар «отрегулировали» 15 16.01.2018, 10:29

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В Беларуси установили минимальную цену на сахар.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси вводит временное госрегулирование цен на белый сахар.

Постановлением №60 от 4 декабря установлены предельные минимальные цены на сладкий продукт, а также максимальная торговая надбавка.

В соответствии с документом, опубликованным на Национальном правовом интернет-портале, цена франко-отправления без НДС на сахар, продаваемый в Беларуси для целей, не связанных с промышленной переработкой должна быть не ниже 1,19 рубля за килограмм без НДС. Стоимость продукта на условиях франко-назначения – 1,22 рубля. Минимальная розничная цена с НДС установлена на уровне 1,5 рубля за килограмм, пишет «Белорусы и рынок».

Стоимость сахара для целей промышленной переработки в мешках по 50 кг должна быть не ниже 1,1-1,12 рубля за килограмм, в зависимости от условий поставки. В случае бестарной поставки цена установлена в 1,06-1,08 рубля.

В 2017 году на мировом рынке сахара отмечалось падение цен из-за перепроизводства. Профицит мирового рынка сахара составил более 10 млн. т. В России также был собран богатый урожай сахарной свеклы. Объемы производства сахара оцениваются в 6,6 млн.т., что с лихвой перекрывает потребности РФ. В четвертом квартале цены на продукт в России сильно упали. Местные производители ищут новые рынки сбыта, в первую очередь ориентируясь на страны ЕАЭС и СНГ.