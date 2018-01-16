Инвалида, которого бил и душил милиционер, хотят посадить 7 16.01.2018, 10:38

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Александр Шкуратов

Милиция хочет обвинить обворованного инвалида в скупке краденого.

Александр Шкуратов – инвалид второй группы, у него больные ноги. Но мужчина старается заработать на жизнь, имеет технику и небольшое хозяйство. Осенью должен был лечь в больницу на обследование. Именно в больницу ему и позвонили, а потом заехали милиционеры из РУВД Железнодорожного района Витебска, так как на участке сработала сигнализация, пишет сайт телеканала «Белсат».

Уже в милицейском УАЗике старший лейтенант Шарапов в присутствии прапорщика и майора милиции с угрозами потребовал от потерпевшего документы на украденные с его участка вещи: аккумуляторы, две болгарки и сварочный аппарат.

«Если ты не представишь на каждую украденную вещь документы, то я просто на участке тебя поставлю раком и отымею. Я говорю: в таком тоне я с вами не собираюсь разговаривать, иду к вашему руководству жаловаться за ваши действия. И он хватает меня за мастерку и начинает душить. Пережал кадык, его рука рядом с моим лицом, я почувствовал удушье и попытался его укусить», – вспоминает пострадавший Александр Шкуратов.

Попытка спастись только разъярила милиционера

«Он подпрыгивает и локтем бьет изо всех сил. Я о стенку УАЗика ударился, попытался прикрыться. И он говорит: ты понял, кто я? Я с тобой шутить не собираюсь. И еще удар летит мне в подбородок. Я закрылся, плохо себя чувствую», – делится Александр Шкуратов.

После происшествия мужчина поехал в Управление внутренних дел милиции. Там выслушали, пообещали разобраться и уволить Шарапова.

Но пока идет разбирательство, из Железнодорожного РУВД приехали с обыском

Милиция хочет обвинить обворованного инвалида в скупке краденого – металлической кадки. Якобы двое задержанных в Следственном изоляторе дали показания против Шкуратова. Пострадавший считает это давлением со стороны милиционера-нападающего и его непосредственного руководства.

«Старший лейтенант Шарапов сказал, что если бы это было не у РУВД, он бы меня куда-то завез и закопал», –добавляет Александр.

Можно ли верить стражам закона, которые сами нарушают закон?

Сообщения о милицейском насилии, неадекватном поведении милиционеров и пытках в отделениях приходят постоянно. На днях в Хойниках милиционеры на глазах у детей избили мужчину, который заступился за незнакомца. В Кобрине участковый сломал мужчине ногу, так как тот шел домой выпивший.

Витебская милиция отказалась комментировать дело с нападением на инвалида. В Министерстве внутренних дел общественный резонанс вокруг милицейского бесчинства считают информационной атакой.