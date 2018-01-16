Павел Северинец: Наконец-то вместе! 3 16.01.2018, 10:46

1,615

Демократические силы договорились о совместном праздновании 100-летия БНР.

Сопредседатель оргкомитета по созданию партии Белорусская христианская демократия Павел Северинец прокомментировал вчерашнее знаковое заседание оргкомитета по празднованию 100-летия БНР.

«Больше всего порадовало, что практически все решения сегодняшний большой оргкомитет к 100-летию БНР принимал единогласно. Представители почти всех демократических партий и движений - наконец-то вместе! Слава Богу: Жыве Беларусь!» - написал в «Фейсбуке» политик.

Напомним, 15 января демократические силы договорились о совместном праздновании столетия БНР. Участниками заседания было принято постановление о проведении массовой акции 25 марта в Минске. Единогласно было решено, что акция должна пройти именно в этот день. Празднование Дня Воли начнется на площади Якуба Коласа в 14.00. После этого запланировано шествие по проезжей части проспекта Независимости.