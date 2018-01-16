Курсы валют: евро снова пошел в рост 16.01.2018, 10:55

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Европейская валюта продолжает набирать оборы.

Нефть марки Brent торгуется на уровне $69,95 за баррель, торги на Московской бирже стартовали с доллара в 56,28 соседского рубля. На Белорусской валютно-фондовой бирже также проседает доллар и российский рубль. Между тем евро набирает обороты, пишет onliner.by.

Со старта торгов доллар упал на 0,12 копейки. Его актуальная цена сейчас — 1,9943 белорусского рубля. Евро вырос на 0,10 копейки и сейчас стоит 2,4384 белорусского рубля за сотню. Российский рубль упал на 0,22 копейки и торгуется уже по 3,5381 белорусского за сотню.

В понедельник евро прибавил 1,72 копейки и вырос до 2,4374 белорусского рубля. Доллар просел на 0,93 копейки и торговался на уровне 1,9955 рубля. Российский рубль набрал 0,21 копейки и стоил 3,5403 белорусского рубля за сотню.

Напомним, в курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.