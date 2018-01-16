Суд Барселоны признал партию Пучдемона виновной в коррупции 2 16.01.2018, 10:57

Карлес Пучдемон

Партия каталонского лидера должна возместить откаты на 6,6 миллионов евро.

Партия бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона должна возместить средства, полученные незаконным образом. По решению провинциального суда Барселоны, оглашенному в понедельник, 15 января, Демократическая европейская каталонская партия (ДЕКП) нелегально получила от строительной компании Ferrovial по меньшей мере 6,6 миллиона евро. Суд пришел к выводу, что деньги поступали на счет партии в качестве своего рода взятки - оплаты за "гарантированное предоставление определенного количества заказов", сообщает DW.

В рамках коррупционной схемы Ferrovial делала пожертвования Дворцу каталонской музыки, после чего руководство учреждения переводило часть денежных средств на счета ДЕКП. Схема функционировала с 1999 по 2009 год, когда незаконные взаимоотношения между партией, в то время называвшейся Демократическая конвергенция Каталонии, и строительной компанией были обнаружены.

Мадрид требует "физического" вступления Пучдемона в должность

В то же время правительство Испании предостерегает Карлеса Пучдемона от попыток управлять Каталонией из Бельгии, где политик находится вместе с четырьмя своими сторонниками. В противном случае Мадриду придется перенять прямое управление регионом, заявил 15 января премьер-министр Испании Мариано Рахой. По его словам, Пучдемон должен "физически" вступить в должность главы каталонского правительства.

Сторонники независимости от Испании одержали победу на внеочередных парламентских выборах в Каталонии, проходивших 21 декабря. Несмотря на то, что первое место заняла либеральная партия "Граждане - Гражданская партия" (Ciudadanos), которая выступает за евроинтеграцию, абсолютное большинство в парламенте получили представили трех партий сепаратистов. 10 января стало известно, что Пучдемон попытается вновь занять пост главы каталонской администрации.

В конце октября Мадрид отстранил от власти каталонскую администрацию и распустил региональный парламент. Суд возбудил уголовные дела за попытку мятежа против ряда каталонских политиков и высших чиновников. Пучдемон и несколько его соратников сдались бельгийской полиции в Брюсселе. Позже Верховный суд Испании отозвал международный ордер на их арест, который, однако, не был аннулирован в самой Испании.