Ford анонсировал конкурента Tesla Model X 1 16.01.2018, 11:00

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Автомобиль получит полностью электрический двигатель и систему полного привод.

Концерн Ford анонсировал на автосалоне в Детройте премьеру своего первого электрического кроссовера, пишет «Новое время».

Автомобиль получит полностью электрический двигатель и систему полного привода.

Инженеры предполагают, что машина составит конкуренцию Tesla Model X. Запас хода у новинки превысит 482 километра. Премьера кроссовера должна состояться в 2020 году.

Из подробностей представители Ford сообщили только имя будущего кроссовера. Новинка получит название Mach 1 в честь лимитированной версии модели Mustang, которая выпускалась более 40 лет назад.

Связь между Mustang и новым кроссовером Mach 1 подчеркнута и в видеоролике, который представители компании показали на автошоу в Детройте. В ролике показывается, как в некое помещение заезжают Mustang и Explorer. Затем здание пронизывает молния.

Добавим, что через четыре года модельный ряд гибридных и полностью электрических транспортных средств у компании увеличится до 40 штук, 16 из которых — электромобили. В разработку электромобилей в период до 2022 года автопроизводитель вложит $11 миллиардов.

"Это начало целого нового мира для наших клиентов", - сказал представитель Ford Джим Фарли. Сейчас Ford продает в США только один полностью электрифицированный автомобиль – Focus.