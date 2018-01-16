«Остались только катер и молитвы» 2 16.01.2018, 11:10

2,565

Репортаж с Припяти, где уплыл очень нужный людям мост.

В Житковичском районе снова беда с переправой через Припять. На этот раз все намного серьезнее, чем месяц назад, когда треснул и провис 888-метровый бетонный мост, соединяющий Туров с «большой землей», а «большую землю» — со стратегически важным из-за количества предприятий Туровом. Специалисты не скрывают: оперативно, за два дня, как это было в прошлый раз, решить проблему не получится. В планы людей вмешалась природа — а тут даже военные бессильны, пишет tut.by.

Спустя месяц после ЧП с треснувшим мостом на правом берегу Припяти многое изменилось: теперь здесь вместо зарослей речных кустов — новая гравийка. По ней еще пару дней назад сновали туда-сюда сотни автомобилей: взбирались на военный понтон — и через пять минут оказывались на другом берегу. Через временный мост переправлялись не только легковушки, но и небольшие грузовички — заявленная грузоподъемность моста — 60 тонн.

Казалось, что так будет всегда, пока не построят новый мост. Но в ночь с 13 на 14 января все изменилось: тросы, на которых крепился к берегу временный мост, не выдержали давления льда и лопнули. Отшвартованную понтонную переправу течение понесло в сторону Мозыря. К счастью, на ней в тот момент никого не было.

Так январский шугоход вмиг лишил тысячи людей переправы — и жители Житковичского района снова отрезаны от «большой земли» большой и холодной рекой.

Говорят, понтона хватились сразу, но из-за сильного течения он быстро уплывал от места своей постоянной дислокации. Догонял переправу ледокол «Байкал» — за два дня до происшествия он как раз прибыл из Гомельского речного порта и все это время дежурил у берега.

— Через полчаса мы уже были около понтона. Повезло, что он не распался на секции, тогда бы пришлось буксировать каждую отдельно, — рассказывает подробности спасательной операции капитан ледокола Сергей Руденков. На возвращение сбежавшего моста у его команды ушло почти 9 часов: тянуть150-метровую махину против течения, да еще во время шугохода (движение всплывающего на поверхность водного потока и переносимого течением внутриводного льда. — Прим.), — непростая задача даже для настоящих моряков.

Сейчас понтон пришвартован к берегу со стороны Житковичей. Надолго ли — неизвестно. Военные говорят, что все зависит от погоды: лед должен либо растаять, либо замерзнуть — тогда ледокол сможет пробить в нем майну (прорубь, если по-простому) и уже в ней снова установить понтон.

А пока спасатели переправляют людей через Припять на катере. Надувные лодки сейчас использовать нельзя: резина не выдержит давления шуги (внутриводного льда. — Прим.), порвется.

— В понедельник, с 7 до 12 утра, мы перевезли 550 человек. К берегу людей доставляют автобусы, такая же система на другой стороне реки. Время переправы с одного берега на другой — не больше двух минут, поэтому все происходит в спокойном режиме даже в час пик, — уверяет первый заместитель начальника Житковиского РОЧС Юрий Зубков.

Впрочем, несмотря на старания МЧС, довольных ситуацией среди местного населения все меньше. Кажется, терпение людей заканчивается.

— Ничего хорошего не ждет нас в ближайшее время. Сейчас понтон не поставят. А весной, когда Припять разольется, — он тут точно не удержится. Так что все это еще не один месяц будет тянуться, только обещают. Молимся, чтобы быстрее наладилось все, — вздыхает жительница Турова Светлана.

Ее земляк Сергей говорит, что жизнь его и региона теперь — «словно в замедленном кино».

— Сегодня сына возил в поликлинику в Житковичи, считай, убил весь день: автобусы от реки ходят редко, надо ждать, и это нам еще повезло — подбросил приятель, — рассказывает Сергей.

Сейчас все ждут временный мост. Он будет представлять собой металлическую сборно-разборную конструкцию, по которой пустят и транспорт, и людей. Однако в «Гомельавтодоре» предупреждают: его возведут не раньше марта.

Накануне СМИ сообщали — паром переведен в круглосуточный режим работы. Однако на въезде в населенный пункт мы упираемся в табличку.

— Вы ж смотрите, что делается: на той стороне затон сковало льдом, к такому берегу паром не причалит, — вздыхает мужчина. По его мнению, спасти ситуацию может только длительная плюсовая температура, да лучше бы с дождем. Но ничего подобного в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.

А значит, катер спасателей — пока единственный способ попасть коротким путем из Турова в Житковичи и наоборот. Но — только «ногами» — на машине придется делать крюк в 250 км через Калинковичи и Мозырь. Еще местные автомобилисты вспомнили про паром, расположенный в 30 километрах от Житковичей, — в деревне Вышелов. Раньше он был не сильно популярен у городского населения: им в основном пользовались жители окрестных деревень. Но теперь выбора нет.