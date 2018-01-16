Freedom House: Беларусь остается в списке несвободных стран 16.01.2018, 11:30

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Международная правозащитная организация опубликовала рейтинг свободы в мире в 2018 году.

Международная правозащитная организация Freedom House обнародовала (перевод - «Радыё Свабода») отчет, где оценила степень гражданских и политических свобод в 195 странах мира.

Правозащитники пришли к выводу, что в последние 12 лет уровень свободы в мире снижался, демократия переживает серьезный кризис. Сокращение гражданских и личных свобод отмечено в 71 стране мира, только 35 стран могут похвастаться повышением в показателях свободы.

Беларусь, по информации исследователей Freedom House, осталась в группе несвободных стран наряду с Китаем, Россией, Казахстаном, Турцией, Ираном, Сирией, Венесуэлой, Египтом и еще 11 странами. А вот Украина оказалась в группе частично свободных стран, в которую входят 28 государств, среди них также Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Мексика, Бразилия, Индия, Индонезия, Южная Корея и другие.

16 стран мира названы исследователями Freedom House свободными, среди них США, Канада, Аргентина, Великобритания, Франция, Германия, Эстония, Грузия, Южная Африка, Австралия, Япония.