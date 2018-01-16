Гродненский бард Виктор Шалкевич выступит с концертом в Минске 16.01.2018, 11:34

Виктор Шалкевич

Фото: Татьяна Матвеева

Музыкант представит программу «С высоты 59 years old» в малом зале КЗ «Минск».

10 февраля в столице состоится концерт барда Виктора Шалкевича. Музыкант представит программу «С высоты 59 years old» в малом зале КЗ «Минск», пишет tut.by.

То, что концерт выпал на следующий день после дня рождения музыканта, оказалось случайностью.

— Это единственная удобная дата, которую нам предложил концертный зал «Минск», — говорит Виктор Шалкевич. — Концерт делается раз в год, это сигнал моим зрителям и слушателям: «Я жив и здоров, приходите!». Когда они приходят, это также означает, что они живы и здоровы, и тогда концерт можно начинать. На каждом концерте бывает что-то новое и интересное, и этот исключением не станет. Вместе со мной выступят пианист Анатолий Кандыба и гитарист Юрий Хилавец — это мои старые хорошие друзья и порядочные музыканты.

Напомним, в прошлом году Шалкевич записал на студии звукорежиссера Вячеслава Банкевича в Барановичах новый альбом, он выйдет в этом году.

— Когда и как будет называться альбом, зависит от издателей и художника Алеся Сурова, — поясняет Виктор. — Кстати, возможно в этом году выйдет и рождественская опера «Галилейская история».