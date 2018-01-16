«Хлебушек, батон и бутылочку вина для деда» 8 16.01.2018, 11:47

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Фото: Евгений ТИХАНОВИЧ

Журналисты провели один день с барановичской автолавкой.

Двенадцать деревень, 130 км в пути, более двухсот буханок хлеба и батона, около 100 пакетов молока и кефира. Intex-press поездила с автолавкой Барановичского РАЙПО и узнала, что покупают сельчане, каким образом заказывают нужные им товары и как не теряют надежды, что в деревне вновь откроется магазин.

Автолавка Барановичского РАЙПО курсирует по деревням около десяти лет. Магазин на колесах ездит по трем маршрутам.

Корреспондентов Intex-press закрепляют за водителем Игорем Каминским и продавцом Людмилой Легун. За день нужно посетить 12 деревень. Но перед тем, как отправиться в путь, автолавку загружают товаром на торгово-распределительном складе РАЙПО. В ассортименте около 80 наименований: фрукты, мясные и молочные продукты, крупы, сладости, хлеб и алкоголь.

– В основном сельчане берут хлеб, молоко и кусочек колбаски. А еще просят голубцы, обезжиренный творог, покупают комбикорм и ливер, – рассказывает Людмила Легун.

Цены на товары, по словам продавца, не отличаются от цен в стационарных магазинах. Если товар на акции, то и для сельских жителей действует скидка.

После загрузки автолавка заезжает на хлебокомбинат за свежей выпечкой, и около 10 часов мы покидаем пределы города.

«Мы все тут покупаем: и хлебок, и макароны»

Первая точка нашего маршрута – деревня Верхнее Чернихово, в 26 км от города Барановичи. Дорога извилистая, с выбоинами, и здесь, по словам Игоря Каминского, автолавка уже не раз застревала.

– Как-то застрял тут, пришлось ждать трактор, чтобы вытянул нас, – говорит он. – Думали, что после этого случая дорогу поровняют, но до сих пор ничего не изменилось.

Деревня разбита на две небольшие деревушки. В первой – всего семь домов и три жителя.

– Летом тут покупателей больше: съезжаются дачники и дети на каникулы, а зимой остаются только коренные жители, – говорит Людмила.

Едем по деревне – водитель продолжительно сигналит. Это знак, что приехала автолавка. В конце деревни автомагазин останавливается. Выходят две пожилые женщины с сумками в руках. Здороваются с продавцом. Узнав, что в гости приехали журналисты, начинают жаловаться на плохие дороги и высокие деревья, которые давно пора спилить, и только потом приступают к покупкам.

– Мне четыре квадратного хлебушка, один плоский батончик, ливерку для собачки и кота, ну, и бутылочку вина для деда, – просит продавца 65-летняя Ядвига Амелишко.

Пенсионерка говорит, что рада автолавке, ведь она приезжает в деревню только ради них.

– Мы все тут покупаем: и хлебок, и макароны. Обслуживание отменное, все, что надо, возят. Особенно здесь вкусный хлеб, – рассказывает она.

В день пенсии просят копченую курицу, фрукты

Около полудня мы подъезжаем на другой конец деревни. Возле здания магазина, который закрылся буквально несколько недель назад, автолавку уже ждут трое местных.

– Мы здесь стоим с восьми утра. Откуда ж мы знаем, когда придет та автолавка – она каждый раз по-разному приезжает, приходится ждать, чтобы не пропустить, – жалуется одна из пенсионерок.

70-летняя Вера Смолич рассказывает, что в первую неделю после закрытия магазина автолавка не приезжала и ей пришлось сидеть без хлеба. Сейчас автомагазин приезжает несколько раз в неделю, но привыкнуть к тому, что покупки можно делать не каждый день, сложно.

– Из фруктов есть мандарины, хурма, – перечисляет продавец.

– А хурма не вяжет? – интересуется одна из пенсионерок.

– Испанская, не вяжет, 4,76 за килограмм, – объясняет продавец.

– Дорого, конечно, ну хоть с полкилограмма дайте.

Насчитать нужную сумму пожилым людям сложно, поэтому они все свои деньги отдают в руки продавцу, и Людмила Легун сама отсчитывает нужную сумму. Пенсионерки набирают по два пакета продуктов: кто-то увозит их на тележке, кто-то несет в руках.

Людмила Легун говорит, что средний чек на одного покупателя составляет 10 рублей. Если покупают на семью – 18 рублей. В день пенсии кроме стандартного набора просят копченую курицу, фрукты.

Некоторые жители деревень знают номер телефона Людмилы и сами ей звонят, чтобы сделать заказ: что-то конкретное из продуктов привезти или лекарства. За это местные угощают ее яблоками или клубникой.

…Покупателей больше нет, поэтому водитель заводит мотор.

«Приходится стоять, как собакам»

В деревне Нагорное автолавку еще с дороги замечает один из местных жителей и идет за ней. Останавливаемся снова у магазина – его закрыли две недели назад. Там уже стоят несколько человек, а спустя пару минут подтягиваются и остальные жители.

К автолавке выстраивается очередь. Сельчане начинают бурно обсуждать товары. Некоторые поругивают плохой ассортимент, высокие витрины, за которыми не видно продукции. Многие жалуются на отсутствие магазина: «Надоело мерзнуть на улице в ожидании автолавки. Приходится стоять, как собакам».

– Нам не нравится автолавка! Мы здесь все – пожилые люди, и, чтобы все купить и ничего не забыть, надо за неделю список составлять. А забудешь этот список, не купишь все, что нужно – что тогда делать? – возмущается пенсионер.

Людмила подтверждает, что в деревнях, где магазины закрыли совсем недавно, люди не привыкли к автолавкам, для них это – дико.

Но большинство сельчан все же надеется, что стационарный магазин скоро откроют.

– С магазином было удобно. К тому же в магазин нам фельдшер приносила лекарства, там же мы платили за коммунальные услуги. А теперь что нам делать? Доктора забрали, магазин забрали… – жалуются пенсионеры.

«Привыкла, как к родным»

Автолавка заканчивает свой маршрут в 17.20. Затем возвращается на базу, продавцы подключают холодильники к электросети, чтобы за ночь в них не испортилась оставшаяся продукция, подсчитывают выручку.

По словам Людмилы Легун, в день в среднем удается продать товара на 1000 рублей. Впрочем, сумма иногда отличается: например, в день пенсии и по пятницам народа всегда больше, покупок, соответственно, тоже. Месячный товарооборот автолавки летом составляет 30 тысяч рублей, зимой – 16 тысяч.

– Мне нравится моя работа. Ежедневно бываешь в разных деревнях, общаешься с разными людьми. Некоторые бабушки меня уже за внучку считают. Да и я к ним привыкла, как к родным. Поэтому работу в автолавке на обычный магазин я не променяю, – говорит Людмила Легун.