Исторический момент 1 16.01.2018, 12:06

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Оппозиция единогласно приняла решение о проведении 25 марта традиционной совместной массовой уличной акции.

Сопредседатель движения солидарности «Разам» Елена Толстая прокомментировала вчерашнее заседание оргкомитета по празднованию 100-летия Белорусской Народной Республики.

«Исторический момент.

Представители всех белорусских демократических партий и движений высказались за необходимость консолидации и совместной работы в оргкомитете по празднованию 100-летия БНР.

Единогласно принято решение о проведении 25 марта традиционной совместной массовой уличной акции для достойного празднования Дня Воли.

Оргкомитет принял обращение к правительству страны - чтобы день провозглашения независимой Белорусской Народной Республики стал национальным праздником.

Движение солидарности «Разам» поддерживает решение о массовом праздновании Дня Воли, активисты движения принимали активное участие в заседании оргкомитета», - написала Елена Толстая в «Фейсбуке».

Напомним, 15 января демократические силы договорились о совместном праздновании столетия БНР. Участниками заседания было принято постановление о проведении массовой акции 25 марта в Минске. Единогласно было решено, что акция должна пройти именно в этот день. Празднование Дня Воли начнется на площади Якуба Коласа в 14.00. После этого запланировано шествие по проезжей части проспекта Независимости.