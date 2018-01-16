Коммунальники: Можно запретить курить в квартирах, но как это контролировать? 10 16.01.2018, 12:05

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Минское городское жилищное хозяйство поделилось планами на 2018 год.

В этом году столичные чиновники планируют капитально отремонтировать 875 тысяч квадратов жилья, это примерно 170 многоэтажек, или 2,5% от всей площади, которую обслуживают коммунальники. На это запланировано потратить 108,5 млн. рублей, причем делятся они так: 62 млн. из бюджета и еще 46,5 млн. из отчисленных населением, пишет kp.by.

В прошлом году по программе «Комфортное жилье и благоприятная среда на 2016 - 2020 годы» планировалось заменить 1631 лифт.

- Но финансирование под это количество предусмотрено не было, выделили 9,6 миллиона рублей, за них заменили 231 лифт, - рассказали сотрудники МГЖХ.

В нынешнем году в минских многоэтажках планируют заменить 1629 лифтов. Коммунальники говорят, что готовится указ, по которому Мингорисполкому будут выделяться на это ссуды.

Еще раньше чиновники говорили, что в 2018 году в капремонт могут включить утепление фасадов домов.

- Пока постановление №324 запрещает выполнение тепловой реабилитации при капитальном ремонте, - сказал главный инженер ГО «Минское городское жилищное хозяйство» Игорь Гончарик. - Но подготовлен проект указа, который предусматривает тепловую модернизацию жилых домов с участием средств граждан. Пока этот проект находится на согласовании, в нем определен механизм финансирования этих работ. Предусмотрены разные источники, в том числе кредиты. Европейский банк реконструкции и развития выделяет финансирование в размере 20 млн. евро. Но жители тоже будут обязаны участвовать в финансировании.

Игорь Гончарик сказал, что сумма, возмещаемая жильцами за тепловую модернизацию дома, будет зависеть от предполагаемого экономического эффекта.

- Чем выше будет показатель экономии, тем меньше средств затратит население. Просто от проведения тепловой реабилитации большого эффекта не получишь, но если заменить окна, на отопительные приборы установить систему автоматического регулирования, по ним будут производиться расчеты. При максимальном комплексе предполагается установить возмещение 20% населением и 80% бюджетом, - пояснил главный инженер.

Коммунальники продолжат оснащать дома индивидуальными счетчиками тепла.

- В Минске ими оснащены 890 жилых домов, в том числе 737 - прямопоказывающими индивидуальными приборами учета (ИПУ). Расчеты производятся по 568 жилым домам, что составляет около 65%, - рассказал главный инженер.

А вот к системе дистанционного съема показаний счетчиков подключены пока что только групповые приборы.

- Сейчас есть возможность подключить и индивидуальные. Но для этого нужно заменить старые приборы на новые, а это деньги людей, не все охотно соглашаются. Поэтому приходится обхаживать все квартиры и снимать показания. Это неудобно и жильцам и сотрудникам, - отметил главный инженер. - Сейчас тепловые ИПУ, которые устанавливаются в квартирах, имеют возможность дистанционного съема показаний.

Как оказалось, минчане часто жалуются, что в их квартиры попадает дым, если кто-то курит в соседних квартирах. У чиновников спросили, возможно ли, что появится закон, запрещающий курить дома?

- Может, предложим Минжилкоммунхозу, они выносят такие законодательные акты, - сказал Игорь Гончарик. - Я не знаю, как реально запретить это и как реально проверить. Человек покурил, приходит следом проверяющий и говорит, что он курил. Можно сказать, что это сосед снизу курил, к нему притянуло. Вот и докажи. Доказательная база очень сложная. Если в подъезде за руку поймали, понятно, что курил. А в квартире это сложнодоказуемо. В мусорке ведь бычки искать никто не станет. Закон придумать можно, штрафы прописать, но следить за выполнением будет очень сложно.