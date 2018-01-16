Задержан за взятку руководитель одного из филиалов «Минскоблдорстроя» 4 16.01.2018, 12:07

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Руководитель филиала получил взятку в размере $2,3 тысячи.

Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля при получении взятки задержан руководитель одного из филиалов КУП «Минскоблдорстрой», пишет tut.by.

Задержанный, действуя из корыстных побуждений, с использованием служебных полномочий, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, принимал в качестве взятки денежные средства от директора коммерческой организации, занимающейся поставкой мазута (битума), за оказание содействия в заключении договора поставки с филиалом и осуществлении оплат за поставленную продукцию, в том числе связанной с погашением филиалом дебиторской задолженности, говорится в сообщении.

Проведенными финансовой милицией оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что в период с декабря 2016 года по январь 2018 года, действуя подобным образом, руководитель филиала получил в качестве взятки от директора коммерческой организации материальные ценности на общую сумму более 18 тысяч рублей, то есть в крупном размере.

Руководителя филиала задержали в январе 2018 года в Минске при получении очередной вятки в сумме 2,3 тысячи долларов, в ходе личного обыска у него были обнаружены и изъяты денежные средства в указанной сумме.

На основании собранных материалов УСК по г. Минску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 (получение вятки). Руководитель филиала заключен под стражу, 11 января ему предъявлено обвинение. На имущество фигуранта наложен арест.

«В настоящее время по указанным фактам проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, назначен ряд экспертных исследований», — отмечают в ДФР.