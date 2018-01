Всемирный день The Beatles: 10 самых популярных песен легендарной группы 2 16.01.2018, 12:11

За время существования коллектив выпустил 13 альбомов.

16 января в мире отмечают Всемирный день The Beatles, легендарной британской группы, "ливерпульской четверки", творчество которой привело к появлению "битломании" - восторга, поклонения фанатов.

Всемирный день The Beatles отмечается по решению ЮНЕСКО, которое было принято в 2001 году. Дата, 16 января, выбрана не случайно. Именно в этот день в 1957 году открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий "битл" — Ринго Старр.

Кроме того, 16 января, хотя и несколько позже, случилось еще одно знаменательное событие в истории группы: в этот день в 1964 году журнал Cashbox присвоил песне I Want To Hold Your Hand первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

В привычном составе The Beatles просуществовали восемь лет, выпустив за это время 13 альбомов.

ZN.UA вспоминает самые известные песни коллектива. Конечно, в подборку вошли далеко не все хиты, ведь слушать песни легендарной группы можно бесконечно.