Глава МВД Польши в Брюсселе: Укрепление восточного фланга НАТО продолжится 16.01.2018, 12:21

Фото: PAP/mjr Robert Siemaszko/CO MON

Мариуш Блащак встретился с Йенсом Столтенбергом, а также главнокомандующим объединенными военными силами НАТО в Европе.

Укрепление восточного фланга НАТО будет продолжено. Подтверждение этому получил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пребывая в штаб-квартире Североатлантического союза в Брюсселе, передает «Радио Польша».

Мариуш Блащак встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, а также главнокомандующим объединенными военными силами НАТО в Европе генералом Кертисом Скапарротти. Решение об укреплении восточного фланга НАТО было принято на варшавском саммите в июле 2016 года.

«Оба моих собеседника заверили меня в том, что укрепление восточного фланга будет продолжаться. Это означает большие возможности для Польши, чего мы ждали многие годы. Я, со своей стороны, подчеркнул готовность Польши всячески принимать участие в этом процессе», - сказал глава МВД.

В рамках укрепления восточного фланга НАТО было принято о переброске четырех батальонов в Польшу и балтийские страны.