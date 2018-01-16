C 1 марта начнут изымать частные участки с долгостроями? 21 16.01.2018, 13:58

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Как не попасть впросак, если ты владелец участка с незаконсервированными строениями.

В народе пошли слухи: брошенные на произвол судьбы участки с незаконсервированными строениями уполномоченные на то органы начнут изымать уже с 1 марта. Правда ли это, разбиралась «Сельская газета».

В 2006 году принят Указ № 87 «О некоторых мерах по сокращению незавершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач». В 2007-м — Указ № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков». В документы не раз вносились различные изменения и дополнения. А 1 марта 2014 года истек срок действия зарегистрированных до 1 марта 2012-го консерваций.

Однако в 2015 году КГК в ходе мониторинга ситуации в Минской области обнаружил многочисленные пустующие участки, выделенные для строительства до марта 2012-го. Причем больше всего таких оказалось в самых востребованных поселках Минского района: Боровлянском, Ждановичском, Острошицко-Городокском сельсоветах.

В Боровлянах было обнаружено 57 таких участков, кадастровая стоимость которых — миллион долларов. В Ратомке контролеры насчитали 37 участков под индивидуальное строительство, которые так и не освоили до положенного уровня. И это при том, что некоторые наделы стоят не один десяток тысяч рублей.

Cрок на строительство капитальных строений в виде жилого дома — три года. При этом по действующему законодательству завершением строительства считается возведение фундамента, стен и крыши жилого дома, независимо от ввода его в эксплуатацию.

Время на строительство еще до двух лет может продлить исполком. Но делается это лишь один раз. И нужна уважительная причина — например, отсутствие денег, болезнь. Владелец должен подать заявление не ранее чем за шесть и не позднее чем за два месяца до истечения срока строительства.

Как рассказала первый заместитель начальника землеустроительной службы Гомельского облисполкома Людмила Кулинич, в случае невозможности завершения строительства в сроки, установленные законодательством, гражданин обязан законсервировать незавершенное строительство жилого дома и благоустройство земельного участка, на котором он расположен. При этом консервация жилого дома может быть сделана только один раз, а ее срок — не больше трех лет. В противном случае участок могут изъять. Но вопросы эти решаются в порядке, так сказать, естественного течения времени, никакой одномоментной операции по изъятию чего-либо с какого-то определенного числа не планируется.