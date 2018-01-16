Независимые журналисты дошли до ООН 16.01.2018, 14:41

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Андрей Толчин и Константин Жуковский

Фото: БАЖ

Принимаемые в Женеве решения - вопрос будущего, на которое сегодня необходимо работать.

Представитель гомельского отделения Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) фрилансер Константин Жуковский вместе с оператором Андреем Толчиным подали индивидуальные жалобы в Комитет ООН по правам человека, сообщает gomelspring.org.

На международном уровне фрилансеры заявили о систематическом в течение 2017 года преследовании за работу на спутниковый телеканал «Белсат» (нарушение права на получение и распространение информации).

В прошлом году фрилансера Жуковского суды в Гомельском регионе привлекали к крупным денежным штрафам 11 раз на общую сумму около 9 тыс. руб., а его коллегу Андрея Толчина судили 5 раз на сумму около 3-х тыс. за сотрудничество с польским телеканалом "Белсат", где показывались снятые ими репортажи о различных местных проблемах.

«В прошлом году меня приковывали наручниками к дереву, травили возле свиноферы неизвестными химикатами, караулили меня возле дома, препятствуя выезду на работу. Фактически за свою профессиональную деятельность в течение 2017 года я уплатил штрафов на сумму около 4 тыс. евро, что приблизительно равно среднегодовой заработной плате по стране в целом», - подвел итоги года К. Жуковский.

Юрист БАЖ Леонид Судаленко, имевший доверенность ассоциации представлять интересы фриласнсеров в суде, заявляет, что их дела выявили ряд противоречий национального законодательства международным обязательствам страны.

«Международный Пакт о гражданских и политических правах гарантирует каждому свободу на сбор и распространение информации, наш же национальный Закон о СМИ чрезмерно ограничивает саму суть этого права. Каждый имеет право свободно выбирать себе защитника в суде, наш законодатель ограничил это право исключительно услугами адвоката. Я уверен, что в этих делах будут установлены перечисленные нарушения прав фрилансеров», - подчеркнул юрист.

И хотя белорусские власти пока не реагируют на решения Комитета ООН по правам человека, фрилансеры считают, что вопрос исполнения решений, принимаемых в Женеве вопрос будущего, на которое сегодня необходимо работать.

«Кроме установления непосредственных нарушений наших прав, в жалобах мы также поставили вопрос об обязанности белорусского правительства изменить национальное законодательство таким образом, что бы практика его применения не приводило в дальнейшем к описанным нами нарушениях», - заявил Андрей Толчин.

Напомним, в настоящее время в Комитете ООН по правам человека находятся на рассмотрении две индивидуальные жалобы фрилансера Жуковского о преследовании его крупными административными штрафами за работу на телеканал "Белсат" в 2015-2016 годах.