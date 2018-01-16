Фотофакт: Три необычных снимка про Минск 5 16.01.2018, 14:59

4,414

Исторические кадры столицы нашей страны.

В еженедельной рубрике «Фотошот» citydog.by показал редкие фото и видео про жизнь минчан много- (и не очень) летней давности.

КАК ЖИЛИ МЕНЧУКИ ВО ВРЕМЕНА НЭПА

Архивист Денис Лисейчиков нашел в своих коллекциях вот такой на первый взгляд обычный снимок Менска в годы НЭПа. Но если начать рассматривать фото, открывается та самая душа потерянного города.

Вот что пишет Денис: «Людзі актыўна карыстаюцца балконамі для адпачынку. Безліч адчыненых фортак. Шыльды з рэкламай швейных машынак і газовак, смачныя "Пиво и портер". І сімпатычная банда малалетніх хуліганаў.

В комментариях краевед Павел Ростовцев объясняет, что это вид из двора Ново-Мясницкой на пересечение с Мясницкой. Направо по Мясницкой через метров 50-70 будет площадь Низкого Рынка. Если присмотритесь, по центру фото – брама, точнее, вход на территорию Мясных рядов.

А историк Сергей Шупа предлагает сравнить, как выглядит эта улица сейчас.

СНИМКИ ПИКНИКА НА ФОНЕ ВОЙНЫ

Этот необычный снимок опубликовали в сообществе «Минск Фото История Новости» в конце 2017 года. Фото сделали то ли в 1942-м, то ли в 1944 году: немецкие медсестры устроили пикник с видом на Дом правительства. Женщины сидят на крыше одного из корпусов университетского городка БГУ, в годы войны там располагался немецкий госпиталь.

Снимок уникален в первую очередь необычными ракурсом и историей. Фотографии, на которых отображена повседневная жизнь Минска, тем более во времена Второй мировой, крайне редки в коллекциях краеведов. А тут еще и такой необычный сюжет: оккупация, в 100 метрах – раненые солдаты, в 500 метрах – пыточные СС, где погибали подпольщики. И такая идиллическая картинка. Вот еще один снимок из серии.

После освобождения Минска от нацистов здание химфака, на крыше которого загорали медсестры, практически сгорело. Вот что вспоминал доцент БГУ, кандидат химических наук Г. Лазерко: «Минск увидела в ужасном состоянии, одни развалины. Восстанавливали уцелевший двухэтажный корпус физмата, готовили общежитие на ул. Немига, 21, освобождали разрушенный химфак от сплавленных в пожаре коек немецкого госпиталя. На уцелевших заборах, стенах одни надписи «Восстановим тебя, родной Минск».

Напротив современного главного корпуса (БГУ) стояло трехэтажное здание, где размещалось СС. Здесь же погиб студент IV курса химфака Жорж Фалевич. Из подпольной группы осталась одна Нина Ермоленко (Дроздовская), моя сокурсница. Стены здания усеяны надписями «Отомстите за нас», «Мы умираем за Родину», «Не вынес пыток, но не выдал». Увидев это, мы потеряли сон и покой. Окна дома правительства заклеены крест накрест полосками. В разбитом городе нет света, воды».