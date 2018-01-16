Воевавший в батальоне «Донбасс» белорус получил вид на жительство в Украине 9 16.01.2018, 15:03

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Дмитрий Полойко с начала лета 2014 года исполнял боевые задания.

Житель Барановичей Дмитрий Палойка обнародовал фото полученного им постоянного вида на жительство на территории Украины на своей странице в Facebook, пишет intex-press.by.

В комментарии к фото он написал: «Получил постоянный вид на жительство!».

Полойко с начала лета 2014 года исполнял боевые задания в составе добровольного батальона «Донбасс». Он дежурил на блокпостах, выезжал на спецоперации в Артемовский и Марьинский районы Донецкой области, а также в составе штурмовой роты брал Попасную и Лисичанск Луганской области.

Во время боев Полойко получил легкое ранение. В конце лета 2014 года наряду с другими бойцами патрулировал Курахово в Донецкой области.

— Мы выезжали в направлении Мариинки, Донецка, участвовали в небольших боях. Там в плен захватили одного боевика. А мне как раз нужно было ехать в Беларусь: заканчивался трехмесячный срок пребывания в стране, — рассказал Дмитрий Полойко.

Его перевели в резерв, поэтому Полойко не попал в Иловайск котел.

Когда мужчина приехал 8 декабря 2014 года в Барановичи, его задержали на вокзале. Полойко собирался продать квартиру и вернуться в Украину, где его ждала невеста.

Он просидел в изоляторе 10 дней, а позже был выпущен под подписку о невыезде. Дмитрий рассказал, что во время задержания Спецслужбы психологически давили на него и на невесту.

— Когда меня допрашивали, я говорил, что приезжал к невесте, говорил, что собираемся пожениться. Они мне говорили: забудь, ты никогда не женишься, не поедешь в Украину. Я говорю — тогда она ко мне приедет, а они мне — так мы и ее посадим. Потом я узнал, что они допрашивали всех моих родных, — рассказал Полойко.

Но доказательств участия в боях не было: встречаясь с журналистами, Полойко всегда закрывал лицо. В апреле 2015 года они с Витой поженились в Барановичах и уехали в Украину. В конце весны парень получил временное разрешение на проживание и теперь живет вместе с женой в Курахово. 29 августа Дмитрий зарегистрировал на сайте президента Украины петицию о предоставлении гражданства иностранным добровольцам, что воюют за Украину.

А 4 сентября украинская православная церковь Киевского патриархата наградила Дмитрия Полойко и других белорусских добровольцев, воевавших или продолжающих воевать в зоне АТО. Награды вручал председатель синодального управления духовно-патриотического воспитания митрополит Иоанн.