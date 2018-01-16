В Минске ночью отключают горячую воду 40 16.01.2018, 15:11

9,857

Официальное объяснение - «экономия энергоресурсов».

«Каждую ночь после 2 часов нет горячей воды. Падает давление в трубе и начинает идти еле теплая, будто отключают», пожаловались жители 77-го дома по Селицкого. И получили ответ: все правильно, отключают горячую воду в целях экономии энергоресурсов.

«Получается, что зимой тем, кто работает во вторую смену, мыться не обязательно, ну и грудных детей тоже можно не мыть?», — задается вопросом читатель tut.by.

Официально: экономия есть, но можно договариваться

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию в УП «Минсккоммунтеплосеть».

— С 24.00 до 6.00 утра горячую воду не отключают, тут кто-то что-то путает, — объясняет главный инженер предприятия Владислав Левин. — Диапазон в среднем — с 1.30 ночи до 4−5 утра. Обычно в это время люди не пользуются горячей водой.

И да, регуляция происходит во всем городе, в целях экономии энергоресурсов.

В централизованной системе оборудование для подготовки горячей воды устанавливается в центральных тепловых пунктах (ЦТП), обслуживающих не один многоквартирный дом.

К примеру, к одному ЦТП подключено 10 многоквартирных домов, а ночью горячей водой хотят воспользоваться пять-десять квартир в них. Не целесообразно почти вхолостую работать. Но если люди к нам обращаются, мы стараемся идти навстречу: договариваемся, выставляем по-другому реле времени, если массовое обращение (а такого давно не было) — работает насос круглосуточно. Мы открыты и, повторюсь, всегда реагируем на обращение жителей по этому вопросу.

Кстати, как объяснил Владислав Левин, в некоторых домах новых товариществ собственников есть собственные подогреватели горячей воды. Там уже товарищество решает, отключать ли горячую воду ночью и экономить, или не отключать и переплачивать.