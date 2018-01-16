Сиднейские полицейские поймали кенгуру, скакавшего из гольф-клуба в консерваторию 3 16.01.2018, 15:16

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Полицейские доставили перепуганного зверька в зоопарк Таронг для обследования.

Жители Сиднея, оказавшиеся в пять утра вторника, 16 января, в районе моста Харбор-Бридж, стали свидетелями захватывающей и динамичной погони. Наряд полицейских сначала пешком, а затем на патрульном автомобиле преследовал кенгуру, который без предупреждающих сигналов следовал по мосту Харбор-Бридж, перестраивался из полосы в полосу, а затем свернул на одну из скоростных дорог. Догнать и обездвижить сумчатого нарушителя удалось, только когда он миновал Музей современного искусства, возле здания консерватории, пишет newsru.com.

The Daily Telegraph приводит слова полицейских, которые пожаловались на то, что задержать кенгуру оказалось непросто - тем более что соответствующие инструкции отсутствуют в полицейском справочнике.

"Недавно я был в зоопарке Таронга, там была куча американцев из Чикаго. Они заговорили со мной и спросили, правда ли кенгуру скачут по главным улицам Сиднея. И вот сегодня это действительно произошло. Теперь люди со всего мира узнают, что это правда", - иронизирует Инн Смит.

News.com.au отмечает, что животное заметили контролеры из дорожной полиции. Судя по тому, где кенгуру перепрыгнул ограждение, он мог проникнуть в город с территории гольф-клуба, расположенного приблизительно в 1,7 км от Харбор-Бридж.

Нарушителя осмотрел ветеринар Ларри Вогельнест. Он определил, что полицейские поймали болотного валлаби (группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых). Судя по рентгеновским снимкам, он не получил никаких травм во время путешествия. Доктор решил оставить животное в отделении интенсивной терапии на два дня, чтобы исключить обезвоживание, а затем подготовить к отправке в дикую природу, пишет The West Australia.

The wallaby spotted hopping along the Sydney Harbour Bridge earlier today was 'taken into custody' near the Conservatorium of Music and moved to @tarongazoo by the Mounted Police. #Wallaby #7News pic.twitter.com/3gxGYbQeDj — 7 News Sydney (@7NewsSydney) 15 января 2018 г.

Мост Харбор-Бридж, один из самых больших стальных арочных мостов в мире, был открыт в марте 1932 года. Восемь полос для автомобилей, две железнодорожные ветки и пешеходная дорожка связывают Сидней с северными пригородами.

Wallaby found on Sydney Harbour Bridge this morning by NSW Police has been assessed and is recovering at @tarongazoo 's Wildlife Hospital https://t.co/DoEKDXHQ6A pic.twitter.com/TKqIYHBpgG — Taronga Zoo (@tarongazoo) 15 января 2018 г.

Кенгуру встречаются в пригородах Сиднея, однако они крайне редко пробираются в центр мегаполиса.