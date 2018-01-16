Туск и Юнкер призвали Великобританию остаться в ЕС 5 16.01.2018, 15:22

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Глава Евросовета и председатель Европейской комиссии предложили Великобритании не выходить из Евросоюза.

Председатель Евросовета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер предложили Великобритании не выходить из Евросоюза, сообщает DW.

Если же правительство в Лондоне не изменит свой взгляд на происходящее, в будущем году "Брекзит" станет реальностью со всеми негативными последствиями, сказал Туск, выступая в Европарламенте во вторник, 16 января. Если британцы изменят свое мнение, "наши сердца по-прежнему открыты" для них, добавил глава Евросовета.

Юнкер в свою очередь поддержал Туска, выразив надежду на то, что его слова будут услышаны британскими властями. Не хотелось бы, чтобы в Лондоне пропускали мимо ушей, что "наша дверь по-прежнему открыта", подчеркнул глава Еврокомиссии.

Британцы высказались за выход страны из состава ЕС на референдуме в июне 2016 года, поддержав его 52 процентами голосов. Оппозиционные британские политики, настроенные проевропейски, требуют провести повторный референдум, ссылаясь на то, что многие британцы в 2016 году не осознавали всех последствий своего решения.