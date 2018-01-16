«Никто не собирался сниматься»: новые подробности скандала нацотбора на «Евровидение» 6 16.01.2018, 15:27

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Участники нацотбора на «Евровидение» требуют дисквалификации Alekseev'а.

В Белтелерадиокомпании прошла жеребьевка национального отбора к «Евровидению-2018». Встреча прошла мирно, а большинство участников, которые требовали дисквалифицировать украинского исполнителя Alekseev’а, отказались от своего намерения. Более того, по словам продюсера Александра Слуцкий, ни у кого не было такого намерения, пишет tut.by.

Напомним, что вчера, 15 января стало известно, о письме, которое было направлено в адрес Белтелерадиокомпании. В нем утверждалось, что исполнители не подпишут договор «на участие в финальной части национального отбора до момента принятия БГТРК честного и справедливого решения — дисквалификации артиста Никиты Алексеева». Претензии к Alekseev поддерживали шесть исполнителей (Гюнешь, Napoli, Софья Лапина, Анастасия Малашкевич, ALEN HIT и Кирилл Ермаков).

Но сегодня Александр Слуцкий рассказал, что «никто из финалистов не собирался сниматься. Нас интересовала только реакция Белтелерадиокомпании на нарушения Alekseev’а. Если бы БГТРК ответила, что даже при наличие нарушений Alekseev будет участвовать, тогда действительно шла бы речь о возможном снятии. Но нас полностью удовлетворил ответ БГТРК».

Слуцкий уточнил, что на данный момент проводится юридическая процедура, в Белтелерадиокомпании изучают этот вопрос.

— Не только заявку украинского певца, но и другие заявки. Это вопрос не одного дня, там много юридических моментов. Ни у одного из финалистов не было никаких претензий к Белтелерадиокомпании, у нас их и не было. Мы хотели получить ответ, и мы его получили.

По словам Слуцкого, сегодня всем финалистам выдали договора об участии в финале национального отбора.

— Срок их подписания — неделя. Все до одного продолжают работать. если кто-то захочет сняться, это можно будет сделать в любой момент. А мы продолжаем работать.

Что касается жеребьевки, то по ее результатам конкурсанты выступят в следующем порядке: Adagio, Alekseev, Shuma, Софья Лапина, Napoli, Анастасия Малашкевич, Гюнешь, Радиоволна, Alen Hit, Lexy Weaver и Кирилл Гуд. Финальное шоу, которое пройдет в формате телевизионного концерта в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 24», запланировано на 16 февраля 2018 года.

Таким образом основная проблема — считать ли песню Forever самостоятельным произведением или версией песни «Навсегда», «только переведенной на английский язык, немного переаранжированной и укороченной» — пока не решена. Ситуация осложняется тем, что в сети доступен очень короткий, 32-секундный фрагмент песни на русском языке.

Журналисты поинтересовался у экспертов, перед нами две песни или все-таки одна. Авторитетный журналист Дмитрий Подберезский, автор многочисленных публикаций о сфере музыки, отметил, что «рускамоўны кавалак занадта кароткі і без прыпеву. Цяжка вызначыць падабенствы і адрозненні».

Как считает продюсер Владимир Максимков, «в запеве обоих вариантов при желании можно обнаружить совпадения. Однако, припева в русскоязычной версии исполнения, к сожалению, нет, поэтому корректное сравнение сделать невозможно. К тому же аранжировка песни в современной музыке имеет порой даже больший вес, чем не самая яркая мелодия. Обе стороны конфликта легко смогут предоставить противоположные экспертные мнения. Думаю, что вопрос лежит не в творческой, а в юридической плоскости и решение примут юристы Белтелерадиокомпании. Они, кстати, уже не раз доказывали свою высокую квалификацию».

По словам музыковеда Натальи Ганул, «ситуация абсолютно неоднозначная. Действительно, если судить по той части русскоязычной песни, которая представлена в интернете, то перед нами два варианта одной музыкальной темы. На первый взгляд, эти варианты очень похожи. Но мы не видим всю песню, не знаем всего текста, поэтому в защиту каждой версии можно привести свои аргументы. Если песня была создана на другом языке, сделана другая аранжировка, изменены вокальные каденции, то речь идет о совершенно разных произведениях. Даже если их темы были похожи. Если представители команды певца Alekseev’а смогут предоставить два текста, которые были оформлены и зафиксированы, то с точки зрения авторского права они будут правы. Если они не смогут этого доказать, преимущество будет у их соперников».