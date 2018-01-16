В Северном Косово застрелен лидер просербского движения 2 16.01.2018, 15:32

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Оливер Иванович

Фото: AFP

Оливер Иванович был застрелен около офиса партии в городе Косовска-Митровица.

Лидер сербской партии "Свобода, демократия, правда" Оливер Иванович был застрелен около офиса партии в городе Косовска-Митровица в Северном Косово, сообщает bbc.com.

По словам представителя адвоката Ивановича, политик получил пять огнестрельных ранений. Ивановича доставили в больницу, но врачи его не спасли.

Оливер Иванович был одним из лидеров косовских сербов. В 2008 - 2012 годах он занимал должность госсекретаря по делам Косова в правительстве Сербии.

В январе 2016 он был приговорен к девяти годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях против албанцев в 1999 году.

Иванович настаивал на своей невиновности. В феврале 2017 года после апелляции приговор был отменен и над политиком начался новый процесс

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ, у приемной партии и у больницы, где скончался Иванович, начали собираться люди.

По сообщениям местных СМИ, нападавших на политика было несколько. Они скрылись с места преступления, сейчас полиция их разыскивает.

В 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии, которую позднее признало более половины стран-членов ООН, в том числе большинство европейских государств.

Независимость Косова в настоящее время признают 115 государств.