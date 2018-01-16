Искусственный интеллект прошел тест на понимание прочитанного лучше человека 11 16.01.2018, 15:36

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Для испытаний использовался опросник Стэнфордского университета.

Модель искусственного интеллекта от китайского холдинга Alibaba Group впервые смогла превзойти человека при прохождении теста на понимание прочитанного.

Для испытаний использовался опросник Стэнфордского университета Stanford Question Answering Dataset (SQuAD) — один из самых сложных в области когнитивной обработки текстов, пишет South China Morning Post (перевод — nv.ua).

Такой тест содержит в себе вопросы из базы данных, разработанной исследователями из Стэндфордского университета: в этой базе данных содержится более 100 тысяч пар вопрос-ответ, собранных из более чем 500 статей Википедии. Соответственно, для ответа на каждый из этих вопросов информацию необходимо искать в самих статьях.

11 января робот при прохождении данного теста сумел показать результат в 82,44 балла, что превышает максимальный показатель людей-участников - 82,304 балла. Подробностей о том, как именно работает алгоритм, пока что не сообщается.

"Мы считаем, что технологию, которая лежит в основе этой нейронной сети, можно постепенно применять к многочисленным приложениям, таким как обслуживание клиентов, музейные учебные пособия или ответы на запросы пациентов онлайн. Это беспрецедентным образом освободит людей", - сказал руководитель исследовательского подразделения Alibaba, Си Ли.

Отмечается, что команда Си Ли тесно сотрудничает с Xiaomi, а также разрабатывала чатботов для популярных онлайн-магазинов, таких, как Aliexpress, Taobao и Tmall.