МИД Польши обозначил главные задачи внешней политики в 2018 году 16.01.2018, 15:49

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Сотрудничество в рамках ЕС, «Трехморья» и НАТО – главные элементы внешней политики Польши в 2018 году.

Глава Политического кабинета премьер-министра Польши Марек Суский назвал сотрудничество в рамках ЕС, «Трехморья» и НАТО, а также экономическое развитие – главными элементами внешней политики Польши в 2018 году, передает «Радио Польша».

Сегодня правительство Польши обсудит основы внешней политики в этом году, которые представит министр иностранных дел Яцек Чапутович.

Марек Суский также отметил, что в ходе заседания правительства состоятся дебаты.

«Дискуссия коснется главных направлений, прежде всего, экономического развития, членства в ЕС (в частности, тех угроз, с которыми столкнулось Сообщество), а также наших положительных отношений с США и ряда угроз войны за пределами Польши, в частности, в Украине», - отметил глава Политического кабинета премьер-министра.

На основании предложений, рассмотренных на заседании правительства, глава польского МИД представит в Сейме основы внешней политики Польши в 2018 году.