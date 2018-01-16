Капитан минского «Динамо» может продолжить карьеру в Португалии 16.01.2018, 15:59

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Александр Нойок

Александр Нойок ведет активные переговоры с португальским клубом.

Капитан минского "Динамо" Александр Нойок может перейти в португальский клуб. Такую информацию озвучил агент игрока Максим Карагодин, пишет sportanalytic.com:

- Сейчас я веду активные переговоры с португальским клубом о трансфере Александра. Контракт с минским "Динамо" завершается через год, и у нас уже была встреча и предметный разговор с руководством белорусского клуба о продлении соглашения. Но все же пока трансферное окно открыто, я постараюсь осуществить трансфер. С каким клубом веду переговоры? Пока не хочу говорить название", — заявил Максима Карагодин.