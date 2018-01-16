Премьер Дании: Мы защищаем не только страны Балтии, но и себя 16.01.2018, 16:11

Ларс Лекке Расмуссен

Фото: Reuters

Датские военнослужащие уже в шестой раз участвуют в воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Осуществляя миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии датчане защищают не только эти страны, но и себя, отметил прибывший в Литву в понедельник премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен. Об этом пишет delfi.lt.

"Находясь здесь, мы защищаем не только три страны Балтии, но и себя", - заявил он на авиабазе в Шяуляй. Премьер подчеркнул, что датские военнослужащие уже в шестой раз участвуют в воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

На встрече с гостем президент Литвы Даля Грибаускайте в свою очередь подчеркнула, что "непредсказуемое, агрессивное и открыто против Запада направленное враждебное поведение России" представляет реальную военную угрозу безопасности не только региона стран Балтии, но и Европы в целом.

Это, по еe словам, очень чeтко продемонстрировали военные учения Запад-2017, когда проводили агрессивные сценарии нападения на НАТО. Д.Грибаускайте считает, что одна из главных задач - НАТО должна стать быстродействующим и эффективным альянсом, способным оперативно переключаться на широкомасштабные операции коллективной безопасности.

Президент Литвы убеждена, что для этого нужна стратегия усиления Балтийских стран, пресечение возможной военной изоляции региона, обеспечение противовоздушной обороны в регионе и проведение реформы командных структур НАТО.