Литовский миллионер будет выпускать индейку «по-климовичски» 4 16.01.2018, 16:23

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Видмантас Кучинскас

Видмантас Кучинскас займется производством мяса индейки в Климовичах.

Литовский бизнесмен Видмантас Кучинскас обещает, что в рамках реализации проекта будет создано около 100 рабочих мест, минимальный объем инвестиций составит около 50 млн белорусских рублей, передает БелТА.

Председатель правления группы компаний ARVI (Литва) Видмантас Кучинскас обещает в 2018 году организовать в Климовичском районе производство мяса индейки полного цикла, начиная от выращивания птицы до углубленной переработки мяса.

Первоначально его мощность составит до 10 тыс. т продукции в год с перспективой увеличения до 15 тыс. т. Минимальный объем инвестиций — около 50 миллионов белорусских рублей. В ходе реализации проекта планируется создать около 100 рабочих мест. Комплекс будет представлять собой около 30 ферм по выращиванию и откорму индейки, а также мясокомбинат. Проект будет реализовывать зарегистрированное в Климовичах юридическое лицо ООО «Климарви».

В марте уже планируется начать строительные работы. При этом вся инженерная инфраструктура под новое производство будет создана за счет средств местного бюджета.

Год назад Кучинскас открыл аналогичный комплекс в Лидском районе.

Группа компаний ARVI объединяет более 20 предприятий в Литве, Латвии, России, Румынии и других странах. Видмантас Кучинскас является одним из самых богатых людей Литвы.