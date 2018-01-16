Американец придумал догкоин как шутку, a теперь он стоит $1 миллиард 3 16.01.2018, 16:59

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Фото: Adrian Today / Shutterstock

Билли Маркус cчитает, что мир сошел с ума.

Криптовалюта Dogecoin была придумана в декабре 2013 года программистом из Портленда Билли Маркусом и маркетологом из Сиднея Джексоном Палмером — они вдохновились известным интернет-мемом Doge про собаку породы сиба-ину. Догкоин быстро стал популярным, особенно среди пользователей сервиса Reddit — благодаря вирусному названию, низкой цене и простоте использования. На сайте валюты буквально в два клика можно скачать необходимое программное обеспечение, чтобы завести онлайн-кошелек и начать обмениваться догкоинами и оплачивать ими различные услуги, пишет «Медуза».

На Reddit существует специальное тематическое сообщество, где собирается информация о транзакциях в этой валюте, а также организуются сборы средств на благотворительность. Например, в январе 2014 года любители догкоинов профинансировали поездку на Олимпиаду в Сочи сборной Ямайки по бобслею и индийского саночника Шивы Кешавана. В марте того же года были собраны 67,8 миллиона догкоинов (55 тысяч долларов по тогдашнему курсу) на участие американца Джоша Уайза в гонках NASCAR. Кроме того, благотворители собрали 40 миллионов догкоинов (30 тысяч долларов) для организации «Charity: Water», которая занимается обеспечением питьевой водой жителей развивающихся стран. На собранные средства был построен колодец в бассейне кенийской реки Тана. Пользователи Reddit активно помогают и друг другу. Когда сразу после запуска в 2014-м платформа Dogewallet подверглась хакерской атаке, участники сообщества донатами возместили все украденные из кошельков средства.

Изначально создатели валюты планировали, что размер эмиссии составит 100 миллиардов догкоинов (этот порог был достигнут уже к середине 2015 года), но позже отменили лимит на майнинг виртуальной валюты. Сейчас в обращении находятся почти 113 миллиардов догкоинов (каждый год майнится по 5,2 миллиарда новых виртуальных монет). После первоначального стремительного роста, когда в феврале 2014 года капитализация догкоина на бирже приблизилась к 100 миллионам долларов, курс валюты длительное время не претерпевал существенных изменений. Однако в последние месяцы 2017 года его стоимость выросла на 400%, благодаря чему один догкоин стал равен 0,01 доллару. 4 января капитализация шуточной валюты пробила миллиард долларов, а 7 января — два миллиарда. Впрочем, по состоянию на 15 января она снова упала и теперь равняется 1,2 миллиарда долларов.

Начиная выпуск криптовалюты, маркетолог Джексон Палмер рассматривал ее как весомую альтернативу расчетам наличными деньгами и операциям банковской системы, доверие к которой было подорвано после финансового кризиса 2008 года. Однако и эта сфера быстро наполнилась мошенниками и дельцами, в результате чего Палмер в 2015 году полностью вышел из проекта. Сейчас, когда общая капитализация рынка криптовалют превысила 700 миллиардов долларов, во многом благодаря спекуляции трейдеров, создатель догкоинов обеспокоился не на шутку. Нынешняя оценка догкоина стала результатом «иррационального энтузиазма» — рыночной мании, приведшей к тому, что инвесторы скупают недорогие активы в надежде их бурного роста, как было в случае с биткоином, пояснил Палмер в колонке для издания Motherboard. Но постоянное возбуждение и жажда наживы отвлекает от истинного предназначения криптовалют.