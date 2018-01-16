Телеведущий Дмитрий Шепелев попал в черный список Минкульта Украины 4 16.01.2018, 17:09

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Дмитрий Шепелев

Белорус Дмитрий Шепелев внесен в список лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.

Телеведущий из Беларуси Дмитрий Шепелев внесен в черный список украинского Минкульта. Также в список внесены: режиссер Никита Михалков, певцы Дмитрий Фомин и Василий Вакуленко (рэпер Баста), сообщает 112.ua.

В министерстве напоминают, что демонстрация программ с участием включенных в этот список лиц, «влечет за собой административную и иную ответственность согласно действующему законодательству».

Кроме того, согласно закону, в Украине запрещается проведение гастрольного мероприятия, участником которого является лицо, внесенное в черный список.

К слову, до перехода на российское ТВ Дмитрий Шепелев несколько лет работал в Украине, где вел на телевидении несколько шоу.

Черный список составляется Министерством культуры на основании данных Службы безопасности страны. По состоянию на 16 января в этом списке находятся 118 человек.