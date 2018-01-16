Москва – Вашингтон: точек соприкосновения почти нет 2 16.01.2018, 17:18

2,169

А разногласий между Россией и США - хоть отбавляй.

У Москвы и Вашингтона нет точек соприкосновения практически ни по одной из важнейших тем международной повестки. Такой вывод напрашивается по итогам пресс-конференции иностранных дел РФ Сергея Лаврова, в которой он подвел своеобразную черту под результатами внешнеполитической деятельности России за прошлый год, пишет Виктор Владимиров для «Голоса Америки».

В частности, Лавров подверг критике «деструктивную» позицию США по иранской ядерной программе, сирийскому и северокорейскому кризисам, осудил перенос американского посольства в Иерусалим и кампанию по «демонизации» России. Единственное, пожалуй, исключение составила проблема Нагорного Карабаха, относительно урегулирования которой, по оценке министра, подходы США и РФ схожи.

Также глава российского МИД весьма своеобразно сформулировал отношение Москвы к Киеву: «Мы продолжаем уважать территориальную целостность Украины в тех границах, которые сложились после референдума в Крыму и после воссоединения Крыма с Российской Федерацией».

По словам Сергея Лаврова, тема Украина искусственно подогревается и «делается гораздо более масштабной, чем она того заслуживает и рассматривается как оселок противостояния между Россией и Западом». Он считает такой подход «ошибочным, абсолютно политизированным".

Напомним, ни Украина, ни ЕС, ни США не признали результатов голосования на прошедшем в марте 2014 года референдуме о статусе Крыма. Международные организации признали аннексию полуострова незаконной и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических антироссийских санкций, последствия которых неблагоприятно сказываются на экономике страны.

Об итогах внешнеполитической деятельности Кремля Русская служба «Голоса Америки» поговорила с московскими экспертами.

Российско-американские отношения при Трампе стали хуже, чем при Обаме, считает директор Института США и Канады, профессор Валерий Гарбузов. По его мнению, причина этого кроется не в том, кто является хозяином Белого дома, а в том, что и Обама в последний год своего президентства, и Трамп оказались заложниками «объективной ситуации».

«Она сложилась из разных событий, апогеем которых стал украинский кризис, и это никуда не делось, – добавил он . – Основные факторы, которые испортили отношения России с США в 2014 году, перекочевали и в 2018-й. Были надежды, что приход нового президента что-то изменит в положительную сторону. Но, как оказалось, такой субъективный фактор, как смена главы администрации не стал решающим».

По словам Валерия Гарбузова, испортить отношения между странами легко, особенно когда не думаешь о последствиях, а восстанавливать их гораздо сложнее, поскольку сразу встает вопрос, из-за чего они собственно испортились? На его взгляд, тренд на ухудшение взаимоотношений приобрел долговременный характер.

«Потому что в последние годы в США создан целый массив нормативных актов, документов, которые закрепляют политику сдерживания России, – констатировал он. – А политика сдерживания основывается на двух спиралях – санкционной и конфронтационной, которые все время раскручиваются. Пока что эти две пружины, как мне кажется, и определяют негативную повестку дня в наших двусторонних отношениях. Конечно, с такой повесткой далеко не уедешь».

Вместе с тем профессор признал, что, по сути, «вопрос упирается в Украину, а еще конкретнее – в Донбасс и Крым»: «США здесь занимают очень твердую позицию и считают, что политика Москвы может быть радикально изменена. Не случайно они ставят в зависимость свое внешнеполитическое поведение от внешнеполитического поведения России на этом направлении. А с другой стороны, Россия, как сейчас это видится, не собирается менять своего курса. Поэтому вряд ли стоит ожидать, что здесь произойдут какие-то подвижки».

В то же время директор Института США и Канады не исключил и дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Опыт показывает, что всегда может быть хуже. Только благоразумие с обеих сторон может спасти от самых плохих вариантов и сценариев развития событий. С другой стороны, когда страны подходят к краю пропасти, тогда наступает прозрение. Поэтому в этом плане нынешняя ситуация могла бы стать отправной точкой для пересмотра позиций. Но это пока чисто теоретические рассуждения», – обобщил он.

Самое печальное, что невозможно назвать даже несколько деталей, которые бы говорили о том, что российско-американские отношения выравниваются и входят в реалистичное русло, резюмировал Валерий Гарбузов.

В свою очередь, по оценке члена политического комитета партии «Яблоко» Сергея Митрохина, заявления Сергея Лаврова выглядят как признание «полной некомпетентности самого МИДа и всего внешнеполитического курса России». Потому что именно с избранием Трампа Москва связывала ни на чем не основанные мечты о новом качестве отношений с США, пояснил он.

«Для всех более трезвых наблюдателей во время избирательной кампании в США было очевидно, что Дональд Трамп – абсолютно непредсказуемая личность, от которой не следует ждать никаких преференций с точки зрения отношений с Россией, скорее наоборот, – заметил политик. – Уже тогда было понятно, что и риторика Трампа, и его ментальность не предвещают нормализации отношений. Политика Обамы в этом смысле казалась более понятной и последовательной, что позволяло с ним нормально работать, несмотря на его критический настрой. Поэтому Лавров расписался в собственной несостоятельности».

Как представляется члену политкомитета партии «Яблоко», Москва полагала, что ее агрессивные действия на международной арене осуждаются только из-за того, что у руля в США находятся демократы, а с приходом к власти консерваторов все изменится.

«Но это инфантильные представления, – утверждает он. – Есть определенный внешнеполитический курс, который проводит государство вне зависимости от того, какой президент стоит в его главе. Есть вещи, подлежащие безусловному осуждению. В частности, это аннексия Крыма и гибридная война на Украине. Это не может понравиться США ни при каком раскладе».

Безусловно, к этому привела политика Путина, убежден Сергей Митрохин: «Тут никто не должен заблуждаться. И нет никаких сомнений, что это политика тупиковая. Она направлена исключительно на самосохранение Путина во власти путем создания образа внешнего врага, путем культивирования психологии осажденной крепости в стране. России этот курс сулит катастрофические последствия. Потому что он ведет к международной изоляции».

С точки зрения представителя партии «Яблоко», в условиях глобализации, когда кооперация становится важнейшим фактором развития любой страны, такая политика самоубийственна для государства.