Крик души рабочих ММЗ: Мы хотим справедливости, честности и порядочности 18 16.01.2018, 17:22

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Рабочие столбцовского филиала Минского моторного завода доведены до отчаяния.

В поисках справедливости рабочие написали письмо в редакцию сайта Charter97.org. Приводим его текст полностью.

«С огромным уважением и надеждой к Вам обращается трудовой коллектив филиала ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод» в г. Столбцы, численность которого составляет более тысячи человек.

Вы – наша надежда на справедливость. За последний месяц наши письма с просьбами услышать крик души нашего коллектива были адресованы во многие инстанции, и нам крайне неудобно, что мы вынуждены побеспокоить Вас по вопросу, который, по сути, может и обязан был решить наш генеральный директор Емельянович И.В.

Дело в том, что на протяжении трехлетнего управления предприятием Игорь Вячеславович пренебрежительно относится к филиалу. Складывается впечатление, что генеральный директор планомерно и целенаправленно разрушает годами отлаженную работу производства. Это заключается в следующем:

- руководство филиала на протяжении 1,5 лет не имеет право распоряжаться своим расчетным счетом, а так же производить закупку необходимых материалов для нормального непрерывного производства.

- с мая 2017 по январь 2018 года филиал фактически находился без директора, т.к. он был командирован для работы на головном предприятии.

- нарушаются поставки с головного завода материалов для основного производства, оснастки, инструмента, спецодежды. Доходит до того, что рабочие вынуждены покупать за свои деньги сверла, спецовки, щетки-сметки и прочее. Приносят их на завод, чтобы не срывать работу конвейера по сборке двигателей головного предприятия, а ведь средняя заработная плата на филиале за ноябрь составила 695,13 рублей.

- в 2017 году работники филиала дважды были лишены вознаграждения за успехи в труде. Вдвойне обидно, что первыми от рук генерального директора пострадали ко Дню 8 Марта женщины филиала, численность которых составляет около 40%. А ведь среди них лучшие женщины года: Столбцовского района - 2016, Минщины – 2017, лучший оздоровительный лагерь Республики Беларусь 2015, 2017. Такая же ситуация повторилась и в конце 2017 года, когда более тысячи работников филиала не были отмечены в приказе о поощрении единовременным вознаграждением за добросовестный труд, высокий профессионализм в преддверии Нового 2018 года по 150 рублей, что и стало последней каплей послужившей обращению к Вам.

А ведь в нашем коллективе есть люди, которые отмечались высокими правительственными наградами. Негативным отношением к себе, к нашему труду мы доведены до отчаяния. Мы хотим справедливости, честности и порядочности. Ведь на работе, как в семье, не должно быть любимых и нелюбимых, все должно делить поровну – и хорошее, и плохое. Мы единый коллектив, таким были уже 25 лет и хотим им оставаться дальше.

Письмо получилось эмоциональным, потому что все это – боль и обида – накопившаяся. Помогите, пожалуйста.

С уважением к Вам трудовой коллектив филиала ОАО «УКХ «ММЗ» в г. Столбцы».