Софья Лапина: Не хочу быть декорацией на чужом празднике жизни
- 16.01.2018, 17:36
- 3,878
Финалистка нацотбора на «Евровидение» снялась в знак протеста против нарушения правил конкурса.
16 февраля в прямом эфире Еврорадио финалистка национального отбора Софья Лапина отказалась от дальнейшего участия в конкурсе. Таким образом она протестует против безразличия Белтелерадиокомпании к нарушениям правил конкурса украинском певцом Никитой Алексеевым.
"Мы хотим сообщить, что все же решили сняться с финала отборочного тура. Я, как артист, который уважает себя, не хочу быть декорацией на чужом празднике жизни", - заявила Софья.
По словам продюсера Софьи Сергея Кима, Белтелерадиокомпания ведет притворную игру, и участвовать в ней не было целью певицы.
Софья Лапина должна выступить в финале отбора под четвертым номером. Сейчас в концерте принимает участие 10 артистов.
Как сообщалось ранее, шестеро финалистов (среди них и Софья Лапина) отправили частный письмо главе отбора Ольге Шлягер. В нем они выразили претензии к Белтелерадиокомпании, которая, по их мнению, не реагирует на очевидные нарушения регламента конкурса со стороны украинского певца Никиты Алексеева. В письме артисты пригрозили, что не подпишут договора на участие в финале, когда руководство отбора не даст вразумительного ответа по поводу ситуации.