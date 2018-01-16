Софья Лапина: Не хочу быть декорацией на чужом празднике жизни 16.01.2018, 17:36

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Софья Лапина

Финалистка нацотбора на «Евровидение» снялась в знак протеста против нарушения правил конкурса.

16 февраля в прямом эфире Еврорадио финалистка национального отбора Софья Лапина отказалась от дальнейшего участия в конкурсе. Таким образом она протестует против безразличия Белтелерадиокомпании к нарушениям правил конкурса украинском певцом Никитой Алексеевым.

"Мы хотим сообщить, что все же решили сняться с финала отборочного тура. Я, как артист, который уважает себя, не хочу быть декорацией на чужом празднике жизни", - заявила Софья.

По словам продюсера Софьи Сергея Кима, Белтелерадиокомпания ведет притворную игру, и участвовать в ней не было целью певицы.

Софья Лапина должна выступить в финале отбора под четвертым номером. Сейчас в концерте принимает участие 10 артистов.

Как сообщалось ранее, шестеро финалистов (среди них и Софья Лапина) отправили частный письмо главе отбора Ольге Шлягер. В нем они выразили претензии к Белтелерадиокомпании, которая, по их мнению, не реагирует на очевидные нарушения регламента конкурса со стороны украинского певца Никиты Алексеева. В письме артисты пригрозили, что не подпишут договора на участие в финале, когда руководство отбора не даст вразумительного ответа по поводу ситуации.