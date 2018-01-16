Почему Россия теряет позиции на инвестиционном рынке Молдовы 5 16.01.2018, 18:06

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РФ опустилась на шестое место в рейтинге инвесторов экономики Молдовы.

В рейтинге иностранных инвесторов, вкладывающих деньги в экономику Молдовы, в 2017 году Россия переместилась с первого на шестое место, сообщил молдовский Нацбанк. В тройке лидеров оказались Испания, Нидерланды и Франция. Румыния заняла пятое место, уступив четвертое Кипру. DW с помощью экспертов разбиралась, в чем причина уменьшения объема российских инвестиций.

Когда вмешалась политика

По данным Нацбанка Молдовы, к началу 2016 года Россия занимала первое место по прямым инвестициям в экономику республики. Здесь действовала 951 компания с российским капиталом, составлявшим в общей сложности свыше 746 миллионов долларов США. Сегодня, говорится на сайте Регистрационной палаты, в стране 988 предприятий с российским капиталом на сумму почти 11 миллиардов леев (650 миллионов долларов в пересчете).

По словам замминистра экономики Виталия Юрку, около 30 процентов этих средств вложены в энергетическую отрасль. Далее следуют винодельческая и перерабатывающая отрасли. И лишь немногим более одного процента приходится на сельское хозяйство. Бизнесмен Александр Стахурский убежден, что в сокращении российских инвестиций виновата политика. Они снизились после 2013 года, когда Молдова подписала с ЕС соглашение об ассоциации, считает Стахурский.

"А сегодня у нас вообще сложные отношения с РФ: прекращены межправительственные контакты, постоянно на разных уровнях говорится о вреде российской пропаганды, педалируется тема о военной угрозе со стороны России, в страну не пускают политиков, журналистов и даже представителей бизнеса РФ", - посетовал Стахурский.

По его мнению, российские инвесторы опасаются направлять в Молдову свои деньги. Напомним, что представители молдовского парламента и правительства в марте 2017 года отказались от поездок в РФ. А в августе вице-премьер российского правительства Дмитрий Рогозин был объявлен в Молдове персоной нон-грата.

У российского бизнеса не хватает денег для инвестиций

Директор кишиневского Института эффективной политики Виталий Андриевский назвал несколько причин уменьшения российских инвестиций. "Первая носит исторический характер. Россияне традиционно вкладывали деньги в сельское хозяйство и винодельческую отрасль. По ним очень сильно ударило эмбарго на молдовское вино в России", - пояснил эксперт.

Кроме того, Андриевский упомянул внутренние экономические и политические проблемы РФ. По его мнению, у российского бизнеса не хватает средств для зарубежных капиталовложений, а из-за западных санкций в России сейчас не очень одобрительно смотрят на вывод денег в другие страны. Кроме того, россияне, как выразился Андриевский, начали "некомфортно чувствовать себя в Молдове, некоторые опасаются, что вложат деньги в местный бизнес, а их потом не пустят в страну".

Вообще же, уверен эксперт, российским инвесторам выгодна ориентация молдовской экономики на Запад, потому что у Молдовы есть "определенные преференции в торговле с Евросоюзом, и у россиян нет резона из-за соглашения об ассоциации с ЕС уменьшать свои вклады в местное производство".

Инвестиций в Молдове вообще мало

В Молдове в принципе "катастрофически мало серьезных инвестиций", поделилась свой точкой зрения исполнительный директор Центра стратегических исследований и консалтинга Галина Шеларь. Причиной, по ее словам, являются высокие риски ведения здесь бизнеса, связанные, в том числе, и с защитой прав собственности.

"Поскольку новых крупных капиталовложений Россия не делает, понятно, что она сдает здесь позиции", - констатирует Шеларь. Но вообще-то, уверена она, проблема не в том, что в Молдавию плохо идут россияне, а в том, что "сюда вообще плохо идут прямые иностранные инвестиции".

Сегодня, по данным министерства экономики и инфраструктуры, 61 процент прямых инвестиций поступает в Молдову из стран ЕС. При этом в расчете на душу населения иностранные инвестиции в молдовскую экономику составляют всего 741 доллар.