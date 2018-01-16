Илон Маск: В новом Tesla можно будет управлять голосом почти всем 16.01.2018, 18:14

Илон Маск

Tesla занимается преобразованием свой навигационной системы.

Глава Tesla заявил, что в очередном обновлении программного обеспечения Model 3 будет заметно улучшено качество голосового интерфейса. В своем Твиттере он написал, что голосом можно будет управлять едва ли не всеми функциями электромобиля, пишет hightech.fm.

Пользователь Твиттера по имени Тайсон Эдвардс поинтересовался у Илона Маска, стоит ли ждать каких-то улучшений в голосовом управлении Model 3. И уже традиционно Маск раскрыл подробности в ответном твите. Предприниматель заявил, что пользователи смогут «делать буквально все через голосовые команды». Он сказал, что команда разработчиков уже работает над обновлениями и они появятся в автомобиле с выходом новой версии ПО.

Эдвардс связал свой вопрос с безопасностью. Дело в том, что в новой модели Tesla практически полностью избавилась от физических органов управления системами автомобиля. Теперь они окончательно перешли на огромный сенсорный экран в центральной панели автомобиля. Пользователь пожаловался, что попытка вручную настроить параметры отвлекает от управления электромобилем, не способствуя безопасности, в то время как голосовой интерфейс решил бы проблемы. Маск согласился с ним и рассказал, что работа уже ведется.

Tesla предоставляет возможность управления голосом, начиная с Model S. Водитель может зажать кнопку на руле и попросить автомобиль сделать что-то. Только до текущего момента список команд был ограничен: позвонить, построить маршрут и включить музыку. И в старших моделях в этом не было особых проблем, но для Model 3 с ее повсеместной экономией голосовое управление стало важным элементом. И теперь можно надеяться, что голос станет полноценным интерфейсом управления. До этого компания пообещала, что после появления полноценного автопилота пассажир сможет просто сказать адрес места назначения, а автомобиль сделает все остальное.

Также известно, что Tesla занимается преобразованием свой навигационной системы. Маск так уверен в ее успехе, что заявил: «обновление [навигационной системы] опередит существующую систему на несколько световых лет».