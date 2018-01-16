Белорусы могут онлайн узнать о своих штрафах и задолженностях 1 16.01.2018, 18:25

3,975

В ведомстве уточняют, что информация в реестре носит справочный характер.

Белорусы могут в онлайн-режиме получить информацию о задолженности по исполнительным документам, сообщили в Министерстве юстиции. Эти данные размещены в специальном реестре на сайте ведомства. Информация доступна как физлицам, так и юрлицам, начиная с 15 августа 2017 года, пишет tut.by.

— Данный информационный ресурс содержит справочную информацию о задолженностях граждан, юридических лиц, а также других субъектов, взыскиваемых органами принудительного исполнения, — поясняют в Минюсте. — В реестре содержатся сведения об исполнительных документах, находящихся на исполнении в органах принудительного исполнения более 30 дней.

В реестре также можно найти информацию об исполнительных документах, взыскание по которым прекращено, к примеру, из-за ликвидации, банкротства должника.

Чтобы получить информацию, нужно ввести паспортные данные — ФИО и идентификационный номер.

В ведомстве уточняют, что информация в реестре носит справочный характер, за ее уточнением необходимо обращаться в органы принудительного исполнения.

— Ресурс позволит гражданам и субъектам хозяйствования получить актуальную информацию о своих долгах в целях принятия мер по их погашению и предотвращению негативных последствий, связанных с их принудительным взысканием судебными исполнителями, — говорят в ведомстве.