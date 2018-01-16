В Беларуси появилась новая платежная система JCB 2 16.01.2018, 18:45

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Теперь в стране действуют пять платежных систем.

В Беларуси до недавнего времени действовали следующие платежные системы: MasterСard, Visa, UnionPay, American Express и «Белкарт». С 16 января добавилась пятая - JCB. В мире она занимает пятое место по количеству пользователей и третье - по количеству точек приема, передает kp.by.

Старт работы зафиксировали представители ОАО «Белинвестбанк» - именно в его сети будут эксклюзивно обслуживаться карты этой платежной системы.

Карточки JCB выпускаются в 23 странах мира, ее пользователями являются более 105 млн. человек, которые в основном живут в странах Азии.