У «Белсата» хотят конфисковать технику, которую не отобрали раньше 1 16.01.2018, 18:58

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Речь идет об аппаратуре, которую отобрали во время обыска в минских офисах «Белсата».

В Первомайский РУВД была направлена жалоба относительно техники, которую не возвращают уже почти год.

12 января не дождавшись официального ответа, один из журналистов поехал в отделение милиции, чтобы узнать о судьбе заявления. К нему вышел оперуполномоченный Владислав Подрез, который ранее вел дело Александра Борозенко. После разговора милиционер позвонил и попросил журналиста прийти к нему еще раз в субботу 13 января. При этом официальной повестки не было. В результате фрилансер получил протокол за незаконное использование товарного знака на аппаратуре «Белсата».

По словам представителя «Белсата» в Беларуси Алексея Минчонка, милиционеры хотят довести дело до суда и конфисковать ту технику, которая еще не была конфискована.

«Мне кажется, сотрудники Первомайского района действуют несамостоятельно. У них есть приказ любыми силами не возвращать нашу технику, и пытаются подвести это желание под законодательство. И будут пытаться конфисковать технику, которую суд еще не конфисковал, но которая находится в милиции после обысков. Теперь надо ждать назначения даты суда. Это может произойти в течение месяца. Мы будем добиваться возвращения техники», — говорит Алексей Минчонок.

Формальной причиной обысков и конфискаций стало якобы незаконное использование «Белсатом» товарного знака.

Дело вокруг товарного знака длится не первый год

Оно стало предметом судебных разбирательств между нашим телеканалом и владельцем фирмы «БЕЛСАТплюс» Андреем Беляковым. По его словам, СМИ, которое транслирует из Польши, нарушает его бизнес-интересы. В этом году он составил очередную жалобу.