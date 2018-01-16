Роналду покинет «Реал»? 1 16.01.2018, 19:06

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Криштиану Роналду

Президент мадридского клуба сказал агенту Роналду, чтобы тот искал звездному нападающему новую команду.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду может покинуть клуб.

Как утверждает португальское издание Diario Record, президент «Реала» Флорентино Перес пообщался с агентом Роналду Жорже Мендешем и дал тому карт-бланш на поиски нового клуба для футболиста, передает «Трибуна».

Конкретной суммы Перес не называл, в контракте прописан 1 миллиард евро, но вряд ли «Реал» рассчитывает выручить за Криштиану такие деньги.

Сообщалось, что «Реал» может включить Роналду в сделку по форварду «ПСЖ» Неймару, в приобретении которого крайне заинтересован функционер.