Пучдемон присягнул на верность Конституции Испании 16.01.2018, 19:12

Карлес Пучдемон

Глава правительства Каталонии присягнул на верность Испании из Бельгии по видеосвязи.

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон присягнул на верность Конституции Испании, чтобы получить мандат депутата регионального парламента.

Торжественное обязательство он дал через видеосвязь, поскольку находился в Бельгии, передает El Mundo.

Между тем юристы предостерегают, что присягу Пучдемона можно считать нелегитимной, поскольку кандидат должен лично присутствовать на такой церемонии.

По их мнению, чтобы возглавить правительство Каталонии, кандидат лично должен принимать участие в дебатах в парламенте для «гарантии принципа непосредственности, чтобы все участники могли видеть, слышать и понимать развитие дискуссии».

Юристы подчеркнули, что Пучдемон на посту главы региона мог бы делегировать свое право голоса лишь в случае проблем со здоровьем или необходимости ухода за ребенком. Но его пребывание в другой стране не подпадает под перечень исключений.