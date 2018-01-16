Где купаться на Крещение в Минске 16.01.2018, 19:14

В ночь с 18 на 19 января православные будут отмечать Крещение Господне.

На Крещение традиционно крепчают морозы (их даже так и называют - крещенские морозы), и тысячи людей стремятся окунуться в проруби, чтобы очиститься от всего плохого. Хотя Крещение в 2018 году морозной погодой не порадует, но искупаться в ледяной воде все же получится. В Минской городской организации ОСВОД сообщили, что 19 января купальные места будут оборудованы на восьми водоемах, передает kp.by.

Итак, где купаться на Крещение в Минске:

1. Водохранилище Вяча, Минский район.

2. Водохранилище Дрозды, Минск.

3. Спасательная станция «Заславль-1» (Минское море, Минский район, д. Заречье).

4. Спасательная станция «Заславль-2» (Минское море, Минский район, д. Качино).

5. Комсомольское озеро, Минск.

6. Цнянское водохранилище, Минск.

7. Водохранилище Криница, Минский район, д. Заречье.

8. Водохранилище Птичь, Минский район, д. Волчковичи.

Готовиться к купанию в Крещение лучше всего заранее: закаляться, принимать контрастный душ, ходить босиком по полу. Тогда никакие морозы и простуды будут не страшны. Однако если вы решили впервые окунуться именно на Крещение, врачи советуют помнить несколько правил:

1. Возьмите с собой сланцы, чтобы не обморозить ноги.

2. Окунайтесь в воду осторожно, чтобы не вызвать спазм сосудов, и только один раз.

3. После окунания сразу разотритесь полотенцем и наденьте халат с капюшоном, чтобы не замерзла голова.

4. Возьмите с собой термос с горячим чаем, который поможет быстрее согреться.

5. Не находитесь на холоде слишком долго, окунувшись, идите в теплую раздевалку и переоденьтесь в сухое.

Не рекомендуется окунаться в прорубь тем, у кого есть сердечно-сосудистые, инфекционные и хронические заболевания и заболевания нервной системы. Не идите купаться в состоянии алкогольного опьянения или сразу после бани. Также противопоказано погружение в ледяную воду детям. Ну, и главное, по мнению медиков, настраивать себя на позитивный лад, тогда купание точно принесет радость.