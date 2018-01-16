Свобода слова в Беларуси: 2017 год стал одним из самых кризисных 16.01.2018, 19:25

В 2017 году конфликтов между властями и журналистами было больше, чем за три предыдущих года вместе взятых.

Такие цифры представители ОО "Белорусская ассоциация журналистов" озвучили на пресс-конференции в Минске.

— В 2017 году при исполнении профессиональных обязанностей журналистов в Беларуси задерживали 101 раз, 103 раза журналистов привлекали к административной ответственности, 69 раз журналисты получали штрафы за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации, 12 дел закончились для наших коллег арестами, — очертил масштабы проблемы председатель ОО «БАЖ» Андрей Бастунец.

Бастунец рассказал, что общее количество конфликтов властей с журналистами в 2017 году достигло 197 случаев — это больше, чем за три предыдущих года вместе взятых. Поэтому можно сказать, что 2017 год стал одним из самых кризисных в сфере свободы слова в Беларуси.

— Также наc очень беспокоит информация о том, что властями разрабатываются очередные изменения в Закон о СМИ, а мы даже не знаем, о каких именно изменениях идет речь. Еще 10 октября 2017 года мы направили официальное заказное письмо новому министру информации Беларуси, но до сегодняшнего дня ответ на это письмо нами не получен, — рассказал Андрей Бастунец.

По словам члена правления БАЖ, руководителя юридического направления Олега Агеева, в 2017 году юристы Белорусской ассоциации журналистов активно помогали коллегам защищать свои права. В 13 случаях общими усилиями удалось остановить преследование журналистов по тем или иным делам, сообщил член правления ОО "БАЖ", руководитель юридического направления Олег Агеев.

— На данный момент в регионах Беларуси с нами сотрудничают 13 юристов, которые занимаются не только непосредственно помощью коллегам, но и повышением правовых навыков среди журналистов. В 2017 году у нас произошел целый ряд мероприятий, направленных на то, чтобы максимально предупреждать возможные конфликтные ситуации, чтобы журналисты в них не попадали, — добавил Агеев.

По словам Агеева, юристы БАЖ помогали коллегам подготовить целый ряд жалоб в Комитет по правам человека ООН, которые вскоре будут рассматриваться этим комитетом. Также готовились и направлялись обращения к спецдокладчику по вопросам свободы слова ООН и спецдокладчику по свободе СМИ ОБСЕ. Таким образом мы стремились задействовать все правовые и международные механизмы для защиты наших коллег.

— Главную обеспокоенность БАЖ по-прежнему вызывают бесконечные штрафы журналистам по статье 22.9 Кодекса об административных правонарушениях. На данный момент власти Беларуси ведут тотальное преследование журналистов-фрилансеров, которые сотрудничают с зарубежными СМИ, суды происходят фактически каждую неделю, и мы не можем молчать в такой ситуации, — подчеркнул председатель БАЖ Андрей Бастунец.

— Помимо всех прочих обращений и писем Белорусская ассоциация журналистов подготовила обращение в Конституционный суд Беларуси с просьбой обязать законодателей устранить пробелы в законодательстве, которые на данный момент позволяют штрафовать журналистов за то, за что их невозможно штрафовать. На самом деле статья 22.9 КоАП не предусматривает ответственности журналистов. Ближайшими днями мы совместно с Белорусским Хельсинкским комитетом направим такое обращение, — добавил Андрей Бастунец.