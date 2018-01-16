Минск оказался не готов к зиме 15 16.01.2018, 20:10

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В столице в морозы прорвало теплосети.

В минском микрорайоне Серебрянка повредило участок трубопровода на теплосетях. Восстановить его планируется до полуночи, передает БелТА со ссылкой на РУП «Минскэнерго». Между тем, на эту ночь в столице синоптики прогнозируют 7-9 градусов мороза.

Происшествие случилось днем 16 января. Без отопления и горячей воды оказались жилой дом по улице Рокоссовского, 40, три жилых дома (№№1, 3, 5) по 2-му Велосипедному переулку, а также 14 административных зданий, организаций промышленной зоны.

На устранении неполадок работают необходимая техника и персонал филиала «Минские тепловые сети». «Планируемое время включения потребителей — 23 часов 59 минут», — говорят на предприятии.